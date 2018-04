Aeroporto Fiumicino | AdR inaugura la prima Plaza Premium Lounge in Italia

Aeroporto di Fiumicino - la denuncia del Cub : “Topi al terminal partenze e in alcuni gate - corrono sulle scrivanie dei dipendenti” : Topi tra i bagagli, nei corridoi e persino sulle scrivanie e le tastiere dei dipendenti dell’Aeroporto. È quanto denuncia il sindacato unitario di base, che ha inviato un esposto all‘Asl di Roma, chiedendo la “verifica urgente delle condizioni igienico-sanitarie” dell’Aeroporto di Fiumicino. “Le condizioni dei luoghi di lavoro e degli ambienti attigui – si legge nel documento – sono gravemente ...

Aeroporto ROMA FIUMICINO - Air France presenta Joon con un nuovo collegamento Roma-Parigi : I passeggeri Joon avranno, inoltre, accesso gratuito sul proprio smartphone, tablet o laptop a YouJoon, il sistema di streaming in volo. Il programma di intrattenimento comprende serie TV, web TV, ...

Aeroporto di Fiumicino n.1 al mondo per il miglioramento dei servizi aeroportuali : ... sulla visibilità della segnaletica aeroportuale, sulla cortesia del personale aeroportuale e su servizi digitali come il Wi-Fi gratuito e illimitato, anche per lo streaming. " I riconoscimenti ...

L'Aeroporto di Roma-Fiumicino primo al mondo per la capacità di rinnovarsi : Per Skytrax L'aeroporto di Fiumicino è il migliore al mondo per la capacità di innovarsi, Airport Council International lo reputa al top per qualità

L’Aeroporto di Roma-Fiumicino primo al mondo per la capacità di rinnovarsi : (Foto: skytraxratings.com) L’aeroporto di Roma-Fiumicino, Leonardo da Vinci, si aggiudica due riconoscimenti da Skytrax e da Airport Council International (Aci) per i miglioramenti e la qualità dei servizi erogati. Skytrax, società internazionale di rating del settore aeroportuale, conferisce ogni anno, a uno tra i 550 scali internazionali, il riconoscimento World’s Most Improved Airport, assegnato alla struttura che ha attuato il più ...

Aeroporto di Fiumicino numero 1 al mondo per qualità dei servizi : Teleborsa, - L'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino , Roma, è al top per qualità dei servizi ai passeggeri . Lo scalo ha infatti conquistato i vertici delle classifiche internazionali venendo ...

Raggi : complimenti Aeroporto Fiumicino per primato servizi erogati : Roma – Raggi: grazie AdR e 3.000 lavoratori che migliorano accoglienza nostra città Roma – Di seguito il comunicato di Virginia Raggi, sindaca di Roma.... L'articolo Raggi: complimenti aeroporto Fiumicino per primato servizi erogati proviene da Roma Daily News.

Denunciati 4 passeggeri all’Aeroporto di Roma Fiumicino : Roma – Denunciati 4 passeggeri sorpresi a rubare in aeroporto Roma – Due cittadini italiani, di 46 e 32 anni. Un serbo di 41 anni.... L'articolo Denunciati 4 passeggeri all’aeroporto di Roma Fiumicino proviene da Roma Daily News.

Maltempo - Adr : Aeroporto Fiumicino ha ripreso piena operatività : Roma, 26 feb. , askanews, 'A Fiumicino è ripresa la piena operatività, con tutte le tre piste funzionanti. Questo consente allo scalo di accogliere voli dirottati anche da altri aeroporti dove le ...