Adriana Volpe | incendio in casa | ‘Potevo morire fulminata’

(Di lunedì 23 aprile 2018) Paura per, protagonista di un incidente domestico che poteva risolversi in una vera e propria tragedia fortunatamente evitata. E’ la stessa conduttrice di Mezzogiorno in famiglia a raccontare in un’intervista al settimanale Nuovo quanto accaduto per colpa di uno scaldino elettrico che ha generato unnella sua abitazione, quando era sola incon la figlia Gisele: Dopo essermi fatta una doccia sono andata a svegliare mia figlia Gisele e ho lasciato acceso lo scaldino elettrico in modo che lei trovasse il bagno caldo. Mentre ero nella cameretta di Gisele ho sentito un rumore molto forte e ho pensato che lo scaldino, appoggiato su un mobiletto, fosse caduto per terra. Poco dopo ho avvertito anche un forte odore di plastica bruciata e mi sono subito precipitata in bagno. LEGGI: Manila Nazzaro contro: ‘Ha fatto per 10 anni lo stesso ...