Adesso tutti “scoprono” quant’è brutta la Juve di Allegri | ma in realtà è da 4 anni che

Napoli - tutti in piazza per Nico alle 11.30 : 'Adesso rispettate le nostre regole' : L'appuntamento è fissato per questa mattina, alle 11.30, in piazza Matteotti, nei pressi della Posta centrale. Da qui il corteo sfilerà davanti alla Questura e si fermerà all'ingresso di Palazzo San ...

“Sono sempre più uniti”. Lecciso senza dubbi. Accuse e dolori : il triangolo Loredana-Al Bano-Romina ha creato lo scompiglio. Ma Adesso viene fuori il particolare scomodo sui due ex (che tutti si aspettavano) : La saga sulla vita familiare di Al Bano non finisce mai. Con Loredana Lecciso è tutto finito e le recenti esternazioni del cantante sulla ex sono state molto pesanti: “Mi ha fatto venire l’infarto”, avrebbe detto della madre dei suoi figli più piccoli. Ma adesso lei, dopo aver pubblicato un post su Instagram, intende replicare e come palcoscenico ha scelto Domenica Live. Nel salotto di Barbara D’Urso la showgirl non si è ...

Gabriel Garko gonfio in viso : "Lo so - Adesso me ne diranno di tutti i colori" - poi la verità : Gabriel Garko è stata la "star" della sesta puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 14 aprile in diretta su Rai Uno. L'attore...

Michelle e Aurora : “Questa sì che è una bomba”. Prima era solo una voce - ma Adesso sembra tutto vero. Il sogno di tutti i fan della coppia Hunziker-Ramazzotti sta per realizzarsi. Mamma e figlia : i clamorosi dettagli : Qualche tempo fa il settimanale ‘Chi’ aveva lanciato la bomba, ma in quel momenti si trattava solo di un’indiscrezione. adesso, invece, molti dettagli iniziano ad emergere lasciando presagire che il progetto potrebbe realizzarsi davvero e anche a breve. Di cosa parliamo? della possibilità di vedere Aurora Ramazzotti a Mediaset insieme a Mamma Michelle. Secondo un ulteriore scoop pubblicato dal settimanale ...

“La mia salute…”. Gerry Scotti - hanno notato tutti il suo corpo più esile e le condizioni del popolare conduttore hanno subito messo in allarme in fan. Adesso parla lui e ammette : “Cosa mi è successo” : Dai primi passi a Radio Deejay, quando ancora non si chiamava così e le onde arrivano a Bergamo bassa, a “Smile”, trasmissione cult degli anni ’80 che aveva come logo l’emoticon sorridente (e neppure quella si chiamava così, per dire). Viso bonario, modi affabili e quella sana dose di autoironia sul suo peso che ha contribuito a renderlo “uno di casa”. Sempre così Gerry Scotti, sempre lì , dentro una scatoletta che a stento lo tratteneva, ...

Amici 17/ Anticipazioni 3 aprile : tutti nelle casette - e Adesso? Prove tecniche di convivenza : Amici 17 torna in onda oggi, 3 aprile, con un'altra occhiata alla casetta dei bianchi. Intanto la polemica sul divario tra le due squadre non si placa, cosa succederà nel primo serale?(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:35:00 GMT)

“Ha scelto!”. UeD : Nilufar l’ha fatto per la prima volta. Il percorso della Addati è stato difficile e le critiche non sono mancate. Adesso però ha stupito tutti : “Erano in macchina…”. Qualcuno l’ha presa malissimo : Ancora troppa indecisione per Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Il pubblico di Uomini e Donne sta iniziando a spazientirsi e a chiedersi quando le due troniste annunceranno la loro scelta che per ora sembra essere ancora abbastanza lontana. Per Sara sono rimasti in studio Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, per Nilufar Addati invece Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Ma in particolare i fan del trono classico hanno puntato gli occhi ...

“Niente chemioterapia”. Il cancro dell’amata star. La notizia della sua malattia era stata uno choc : “Ero pronto a dire addio a tutti”. Ma quello che gli è capitato Adesso ha sconvolto i fan : Un brutto cancro ai polmoni, questa la diagnosi che gli era stata fatta un anno fa e che lo aveva buttato in uno stato di prostrazione. Saputa la notizia si era quasi arreso, era già pronto a dire addio a tutti i suoi cari e ai milioni di fan che nella sua lunga carriera lo hanno sempre sostenuto. Ma comunque era deciso a combattere questa pesante battaglia. Il chitarrista dei Rolling Stones Ronnie Wood ha appena comunicato di essere ...

M5S - Adesso uno vale tutti. Nel nuovo regolamento dei gruppi parlamentari tutti i poteri di Di Maio : ... nonché 'quali mezzi per l'acquisizione dei contributi partecipativi dei cittadini all'attività politica e istutuzionale'. La comunicazione. L'ufficio di comunicazione, da statuto, 'svolgerà la ...

Vignali-Laudoni - l’ultima bomba! Nei giorni scorsi non si è fatto altro che parlare di loro : via social se le sono dette di tutti i colori dopo la fine della loro relazione. Adesso - però - si è veramente superato ogni limite : nessuno riesce ancora a crederci… : Se stavamo aspettando tutti un vero colpo di scena dal mondo del gossip, eccolo qua. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Valentina Vignali e Stefano Laudoni. La notizia della partecipazione del ragazzo a Uomini e Donne aveva dato vita a un susseguirsi di polemiche tra lui e la sua ex ragazza. E ora? E ora arriva la notizia bomba: sono tornati insieme. Ma come?! Nel giorno del compleanno del giovane cestista, ci hanno pensato i ...

“Tiziano non è padre”. Chi è la bambina. La foto di Tiziano Ferro aveva fatto impazzire i fan : tutti avevano creduto al lieto evento. “La meraviglia assoluta” - aveva scritto lui - ma Adesso viene fuori la verità : Una foto bellissima che ha fatto strabuzzare gli occhi ai fan. Da un po’ di tempo, Tiziano Ferro aveva dichiarato di avere il desiderio di diventare padre. Poi è spuntata una foto bellissima che ritrae il cantante con un bebè tra le braccia. Lo stupore e la gioia sono stati generalizzati, il web è letteralmente impazzito. Inoltre, l’interprete ha aggiunto una frase che ha mandato tutti in confusione: “La meraviglia ...

“Abbandonata da mio figlio”. Il dramma di Barbara Bouchet. È finita su tutti i giornali per la storia della pensione da 511 euro e tutti hanno attaccato il figlio : “Non ti aiuta - è vergognoso”. Ma Adesso lei e spiega tutto : Ha lasciato tutti senza parole la situazione di Barbara Bouchet. L’attrice 73enne della Repubblica Ceca è stata il sogno erotico di generazioni di fan, osannata anche da Quentin Tarantino che notoriamente nutre una grande passione per la commedia all’italiana, oggi versa in condizioni economiche inaspettate. in questi giorni è circolata la notizia che se la passa piuttosto male. Ospite di Domenica In, l’attrice ha voluto ...

“Nozze da sogno…”. Chechu e Nacho stupiscono tutti. Ormai da giorni si vocifera sul matrimonio segreto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e Adesso viene fuori la verità. A confessare tutto è proprio la sorellina di Belen che - a questo punto - non si può più nascondere : “La festa dell’amore” : Sono passati ben cinque mesi da quando è scoppiata la passione nella casa del Grande Fratello Vip. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti e innamorati in un secondo, al punto che lei ha lasciato il fidanzatissimo Francesco Monte, ma questa Ormai è storia. Dopo l’uscita dalla casa nessuno dava un centesimo alla coppietta, ma alla fine hanno stupito tutti e sono ancora insieme. Sul web è un pullulare di foto e ...

Sigarette Adesso più costose. Aumentano i prezzi fino a 40 centesimi a pacchetto - ma non per tutti i marchi : C’è una novità che riguarda milioni di fumatori italiani, e non si tratta di una notizia positiva. Nel corso degli ultimi anni in più occasioni il prezzo delle bionde è stato ritoccato al rialzo facendo inevitabilmente lievitare il costo complessivo dei pacchetti e ripercuotendosi negativamente sulle tasche dei consumatori. Già ad inizio 2018 alcune marche di Sigarette ha subito un leggero rialzo, ma adesso la novità riguarda un numero ...