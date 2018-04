“Addio” L’ultimo messaggio | prima della tragedia Così | un ragazzo di 32 anni dal cuore

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 aprile 2018) Agli amici aveva confidato che la storia con quella ragazzabella e che aveva amato profondamente era ormai alle spalle. Le lacrime e il dolore un ricordo. Non poteva del resto permetterselo. Un’attività sulle spalle e la vita di tutti i giorni, con le sue difficoltà, da affrontare. Eppure le cose non stavano esattamente, qualcosa nel suo viso lo tradiva. L’espressione di chi non riesce a vedere la luce e il futuro.lui, 32, sabato sera ha chiamato la sua ex ragazza. Si sono visti, ognuno nella sua macchina, dal finestrino le ha detto: «Non voglio più dare fastidio a te e a nessuno, la faccio finita, non avvertire i miei amici»,di mettere in moto e fuggire via. Lei lo ha inseguito per chilometri cercando di fermarlo, di parlargli, di impedire mettesse in atto quello che le aveva detto. “Dopo averlo visto correre via e avergli sentito pronunciare quelle ...