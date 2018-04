Accordo nucleare con l' Iran | dazi commerciali e Siria | Macron arriva a Washington per

Iran : Macron a Usa - su Accordo nucleare non c'è piano B : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Iran - Macron a Usa : su Accordo nucleare non c'è un piano B : "Non c'è un piano B se gli Usa decidessero di uscire sull'accordo nucleare Iraniano sottoscritto nel 2015". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in vista della sua visita di Stato di ...

L’Iran minaccia : conseguenze per gli Usa se salta l’Accordo sul nucleare : Teheran minaccia «conseguenze non molto piacevoli» per gli Usa, tra cui il ritorno all’arricchimento dell’uranio, se Trump uscirà dall’accordo sul nucleare. Gli Usa, ha detto il ministro degli esteri Zarif parlando a Ny ad alcuni media internazionali, «hanno l’opzione di uccidere l’accordo ma dovranno fronteggiare le conseguenze......

Iran : Usa fuori Accordo?Via al nucleare : 8.30 Teheran avverte: se gli Usa si ritireranno dall'accordo siglato nel 2015 con la comunità internazionale, l'Iran è pronto a riprendere in modo "intenso" il programma di arricchimento nucleare. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Zarif, affermando che potrebbero arrivare altre "misure drastiche". Dichiarazioni arrivate in vista della scadenza dell'ultimatum di Trump,che ha indicato il 12 maggio come termine entro il quale l'Ue - ...

Iran : Accordo sul nucleare al centro di un incontro Trump-Macron : Emmanuel Macron e Donald Trump discuteranno, nel loro incontro alla Casa Bianca martedì, dell’accordo sul nucleare dell’Iran, il JCPOA, da cui gli Stati Uniti potrebbero ritirarsi il mese prossimo. Come hanno spiegato fonti della Casa Bianca nel briefing per la presentazione dell’incontro, i due leader parleranno anche della Siria, del raid congiunto condotto in risposta al presunto attacco chimico del regime a Douma il sette ...

Le nomine di Trump fanno tremare l'Accordo sul nucleare iraniano : Cohen ha assolutamente ragione, anche se la minaccia del terrorismo jihadista e gli equilibri di un mondo senza un governo coerente impongono alla Francia di conservare un buon rapporto di lavoro con ...

Le nomine di Trump fanno vacillare l’Accordo sul nucleare iraniano : È partito il conto alla rovescia per la scelta più importante che attende Donald Trump: salvare o condannare a morte l’accordo sul nucleare con l’Iran. Leggi

Petrolio : WTI verso $64 al barile su timori Accordo nucleare Usa-Iran : In rialzo le quotazioni del Petrolio, sulla scia dei timori sul rischio che l'accordo Usa-Iran sul nucleare collassi. Ieri il presidente Usa Donald Trump ha incontrato il principe saudita Mohammed Bin ...

Il «terribile» Accordo sul nucleare iraniano che Trump vuole cancellare : Il presidente Usa sul segretario di Stato silurato: «Mi stava simpatico ma su alcune cose non andavamo d'accordo. Io penso che l’intesa sul nucleare con l'Iran sia terribile, a lui andava bene. Io voglio cancellarla o rifarla, lui aveva idee diverse»...