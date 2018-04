Accadde oggi | il 23 Aprile 1564 nasce William Shakespeare | 4 secoli di mistero sulla sua

Accadde oggi : 106 anni fa affondava il Titanic : Nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, durante la sua crociera inaugurale, il transatlantico britannico Titanic urta contro un iceberg e affonda poco dopo. Delle 2300 persone a bordo si salvano solo in 706. Era partito da Southampton, diretto a New York, il 10 aprile del 1912. I passeggeri erano almeno 350 in prima classe, 305 in seconda, 800 in terza più l’equipaggio (ma le cifre variano in base delle fonti). Tra i passeggeri più illustri ...