A Torino è stato registrato all’anagrafe un bimbo con due mamme : Lunedì 23 aprile passerà alla storia per essere il giorno in cui in Italia un bambino nato da due genitori dello stesso sesso è stato registrato all’anagrafe. La firma sull’atto è quella del sindaco Chiara Appendino che era intervenuta in prima persona lo scorso martedì 17 aprile quando l’ufficio anagrafe dell’ospedale Sant’Anna si era rifiutato di registrare il piccolo, nato lo scorso venerdì 13 aprile. La sindaca ha quindi deciso di forzare ...

Torino. Omicidio del chirurgo Furio Ferrari : arrestato un avvocato : Svolta nel giallo di Panama. La Polizia del luogo ha arrestato una donna per l’Omicidio del chirurgo torinese Furio Ferrari

Il tribunale di Torino respinge il ricorso dei rider di Foodora allontanati per aver protestato per le condizioni di lavoro : Il tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso, primo del genere in Italia, dei sei rider di Foodora che avevano intentato una causa civile contro la società tedesca di food delivery, contestando l'interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo le mobilitazioni del 2016 per ottenere un giusto trattamento economico e normativo."Se questo sistema di lavoro è stato ritenuto legittimo, si espanderà", commentano i ...

Torino - pubblica su Facebook la foto del molestatore. Il social le blocca il profilo : La ragazza: "Volevo proteggermi".L'immagine divulgata sulla pagina di un gruppo femminista. I parenti dell'uomo: "Ci scusiamo, ha problemi di alcol"

Torino - Mazzarri : 'Inter? Il tempo è stato galantuomo' : Torino-Inter è un giorno da ex per Walter Mazzarri che ha guidato i nerazzurri nel 2013-2014 e nelle prime 11 giornate del campionato successivo, prima dell'esonero. 'All'Inter è stata un'esperienza ...

Torino - professore atterrato a pugni dal padre di un alunno : il ragazzo era stato rimproverato per il ritardo : Lo hanno preso a pugni, nel cortile della scuola, perché si era permesso di rimproverare uno studente in ritardo. Ancora un insegnante aggredito, questa volta a Torino, all'istituto...

Rapina Torino - arrestato ex fiancheggiatore Br/ Salvatore Scivoli - colpo sale slot : ‘legato’ a Brigate Rosse : Rapina Torino, arrestato presunto ex fiancheggiatore Br: Salvatore Scivoli, colpo contro titolare sale slot, noto per passato "vicino" alle Brigate Rosso (ma fu assolto nel 2012)(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:10:00 GMT)

Torino - arrestato per rapina Salvatore Scivoli : fu coinvolto nell’inchiesta per le nuove Br e assolto dalla Cassazione : L’11 settembre 2012 la Cassazione lo aveva assolto nel processo a quelle che furono chiamate le nuove Brigate Rosse. Salvatore Scivoli, per la Procura di Milano, era stato l’armiere di quel gruppo che tra Milano, Torino e Padova avrebbe voluto far risorgere l’eversione di sinistra. Dopo una condanna in primo grado, una in secondo, e una assoluzione nell’appello bis, era stato ritenuto non responsabile dagli ermellini. ...

Rapina a Torino - arrestato presunto fiancheggiatore Br : La squadra mobile ha notificato un ordine di custodia cautelare anche a un altro indagato. L'episodio, a quanto risulta, non ha connotazioni eversive

Torino - arrestato ex fiancheggiatore Br : 9.55 Un ex sospetto fiancheggiatore delle Br è stato arrestato dalla polizia a Torino per una rapina di una anno fa. L'uomo, un pregiudicato di 66 anni, è accusato di aver rapinato un commerciante, in un'azione che - malgrado il suo passato - non avrebbe connotazioni eversive. Notificato un secondo ordine di cautelare a un'altra persona.

Terrorismo - jihadista arrestato a Torino non risponde al gip/ L’avvocato : "Halili non preparava attentati" : Terrorismo, arrestato militante Isis a Torino: Elmahdi Halili, 23enne italo-marocchino che progettava attacchi col camion e reclutava lupi solitari. Ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:16:00 GMT)

Cosa hanno fatto a una prof disabile di Torino : il video choc è stato poi scambiato dai ragazzi via social. I responsabili sono stati individuati - ma è polemica tra i docenti : “E questa sarebbe la pena?”. I dettagli di una vicenda da brividi : Da brividi. questa notizia fa gelare il sangue. La diamo affinché sia da monito per molti genitori (soprattutto) e anche altri professori, perché l’educazione dei più giovani torna ad essere un’emergenza in Italia. La Stampa di Torino racconta l’ultima sconcertante vicenda, agita da un gruppetto di sconsiderati, vili almeno quanto arroganti nel loro infierire contro una donna fragile, dalla corporatura minuta e, soprattutto, ...

