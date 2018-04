A Roberto Fico il mandato esplorativo per un governo M5S-PD

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico per verificare intesa M5s-Pd : Fico: "Partirò dai temi e dal programma". Il presidente della Camera dovrà riferire al capo dello Stato entro giovedì

Roberto Fico dovrà lavorare solo all’intesa tra M5S e Pd : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono fuori dai giochi politici. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha assegnato al

Mattarella convoca Roberto Fico al Quirinale : 23 aprile 2018 - Come anticipato venerdì scorso, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo due giorni di silenzio, ha convocato per le 17.00 di oggi il Presidente della Camera, Roberto Fico, al Palazzo del Quirinale.Il comunicato ufficiale del Quirinale non fornisce ulteriori dettagli, ma sappiamo che il motivo della convocazione è l'affidamento a Fico, proprio come accaduto con Casellati, del mandato esplorativo che, al ...

Governo - Mattarella convoca Roberto Fico al Quirinale : Teleborsa, - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha convocato per le 17.00 di oggi 23 aprile, al Quirinale , il presidente della Camera, Roberto Fico . La nuova settimana di ...

Roberto Fico è stato convocato al Quirinale : Il presidente della Camera incontrerà alle 17 il presidente della Repubblica Mattarella, che probabilmente gli affiderà un mandato esplorativo The post Roberto Fico è stato convocato al Quirinale appeared first on Il Post.

Roberto Fico oggi alle 17 riceve l’incarico da Mattarella : Game over. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il

Sergio Mattarella - il piano per dare il mandato a Roberto Fico e fare un governo M5s-Pd : esclusi Lega e centrodestra : Sergio Mattarella potrebbe affidare già oggi lunedì 23 aprile l'incarico a Roberto Fico : avrà il computo di testare le intenzioni di Pd e Liberi e uguali. Del resto una soluzione per un governo Lega-...

Roberto Fico - pranzo in famiglia e cellulare spento nella domenica pre-incarico. 'Non tradirà Di Maio' : Ha trascorso la domenica a Posillipo, Roberto Fico . pranzo in famiglia e con la compagna Yvonne, cellulare spento. Ma questa non è stata una domenica come le altre. Ora è qui da presidente della ...

Governo - è ora del mandato esplorativo di Roberto Fico : Roberto Fico in autobus Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è preso una pausa di riflessione lo scorso venerdì 20 aprile, quando la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è salita al Colle per riferire di non essere riuscita a trovare un’intesa, dichiarando di fatto il fallimento del mandato esplorativo e rilasciando una dichiarazione stringata: “Sono certa che Mattarella saprà individuare il percorso ...

Il mandato a Roberto Fico - l’ultima occasione per il PD di mettere in crisi Di Maio : Quante possibilità ci sono che si arrivi a un governo frutto di un accordo politico fra Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle? Il Presidente della Camera Roberto Fico proverà a capirlo a partire da lunedì.Continua a leggere

Nuovo governo - si va verso incarico esplorativo 'largo' a Roberto Fico - : Mattarella, salvo sorprese, potrebbe già lunedì convocare il presidente della Camera: a differenza di quanto successo con Casellati, potrebbe affidargli un incarico senza postille, in modo che possa ...

L’incarico a Roberto Fico mette in crisi Luigi Di Maio : Dopo essere stati bocciati a scuola non resta che ripetere l’anno. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono auto

Alan Friedman : 'Roberto Fico non ce la farà - poi Mattarella proverà il governo tecnico' : ' Roberto Fico ? Avrà poche chance. Avanti c'è posto, tanto nel casino attuale, parlare del governo che sarà è come liberi tutti. Così, se su affaritaliani.it si affaccia l'ipotesi che Salvini e Di ...

Governo. Roberto Fico Premier e Maria Elena Boschi presidente della Camera : Lunedì sta per arrivare e Matteo Renzi pregusta il colpo da tempo meditato: rientrare nella partita politica. Il M5S è