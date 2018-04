50 teorie scientifiche folli in cui abbiamo creduto per un certo periodo

wired

(Di lunedì 23 aprile 2018) Fluidi calorici, agnelli che crescono nei prati e discariche di rifiuti aliene sono solo una piccola parte dellestrampalate a cui in passato anche le persone di scienza hanno. Alcune di questee hanno convinto solo una minoranza di scienziati, altre sono state credute vere per molto tempo e da una larga maggioranza. Tra truffe deliberate, concezioni magiche e assurde spiegazioni per fenomeni mal compresi, ce n’è davvero per tutti i gusti. Si tratta di esempi sparsi senza alcuna pretesa di esaustività, visto che gli esempi possibili sarebbero ben più di cinquanta. Dai falsi miti screditati dalla comunità scientifica, ma duri a morire, si passa agli scivoloni più o meno noti delle grandi personalità della storia della scienza. Strane forme di energia, ipotesi sull’evoluzione del nostro pianeta e l’immancabile zampino degli extraterrestri sono gli ...