25 Aprile : Verona - le celebrazioni per il 73mo anniversario della Liberazione - : Verona, 23 apr. (AdnKronos) – Mercoledì 25 Aprile Verona ricorderà il 73° anniversario della Liberazione. Le celebrazioni inizieranno alle 9.30 con la Santa Messa in piazza Bra, sulla scalinata di palazzo Barbieri. Alle 10.15 seguirà l’alzabandiera, alla presenza delle autorità civili e militari della città, e la formazione del corteo che si recherà in piazza Viviani per la deposizione delle corone alla targa dei Caduti della ...