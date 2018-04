25 aprile : Palermo - Galleria d’arte moderna resta aperta : Palermo, 23 apr.(AdnKronos) – “La Galleria d’Arte moderna di Palermo “Empedocle Restivo” rimane aperta anche nei giorni festivi: il 25 aprile e il 1 maggio vi aspettiamo al Museo”. E’ quanto si legge su una nota della Gam. “Oltre alla splendida collezione permanente di dipinti e sculture dell’Ottocento e del Novecento, è possibile visitare anche la mostra “L’essenziale verità ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe : “Arriverò a Palermo alle 10 del mattino di Sabato 28 aprile al Porto. Sicilia eccomi” : “Dopo otto mesi sto per arrivare in Sicilia. Goethe disse con chiarezza che in Sicilia “è la chiave di tutto”. Io ben 232 anni dopo Wolfgang Goethe voglio riscrivere anche questa parte del diario, descrivendo paesaggi e territorio. Arriverò al porto di Palermo alle ore 10 del mattino del 28 Aprile. La Sicilia ha un territorio vasto, ricco di costumi da raccontare, meraviglioso per i Parchi, le Riserve ed i Geoparchi, di luoghi dove si può sciare ...

Palermo Al via sabato 21 aprile la terza edizione di "Verba Manent". : I tre spettacoli chiudono la 'Trilogia dedicata al tema del Limite', cifra stilistica della Compagnia, limite inteso quale risorsa drammaturgico-creativa per la definizione di qualsivoglia atto d'...

25 aprile : sindaco Palermo - diritti migranti termometro rischio fascismo (2) : (AdnKronos) – Liberazione, 25 aprile, lotta per i diritti e migranti. “Palermo – prosegue il primo cittadino – vuole essere giudicata per il rispetto che ha dei diritti dei migranti. Il 25 aprile serve non solo a tenere alta la guardia nei confronti di rigurgiti fascisti ma a tenere alta l’asticella dei diritti. E’ inutile che dico ‘sono contro il fascismo’ se poi non riconosco i diritti di ...

25 aprile : sindaco Palermo - diritti migranti termometro rischio fascismo : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) – “Oggi ricordare il 25 aprile è domandarsi a che punto siamo rispetto ai diritti di tutti e Palermo ha scelto di avere come riferimento e come stimolo i diritti dei migranti. Il 25 aprile serve non solo a tenere alta la guardia nei confronti di rigurgiti fascisti ma a tenere alta l’asticella dei diritti”. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando racconta all’Adnkronos le iniziative ...

Lotto/ Estrazioni 14 aprile 2018 - Superenalotto e 10eLotto : numeri vincenti - 45 a Palermo e altri ritardatari : Lotto, 10eLotto e SuperenaLotto, Estrazioni del 14 aprile 2018: numeri vincenti. Nessuna vittoria del Jackpot, i ritardatari e il 45 di Palermo.

"MARCH FOR SCIENCE PALERMO 2018" : UNA SETTIMANA DI EVENTI - DAL 14 AL 22 aprile - A PARCO VILLA FILIPPINA - CENTRO DI GRAVITÀ DELLA ... : PARCO VILLA FILIPPINA , Piazza San Francesco di Paola 18, sarà il "CENTRO di GRAVITÀ" DELLA manifestazione, ospitando alcuni degli EVENTI legati alla scienza e alla cultura. Si partirà Sabato 14 ...

Palermo : Asp in Piazza - rinviata al 17 aprile tappa a Trabia : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Rinviato al 17 aprile l'appuntamento di Trabia - previsto per giovedì 12 - con 'Asp in Piazza', il villaggio della salute itinerante dedicato alla prevenzione organizzato dall'Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Medici, infermieri e personale tecnico dell'Asp sara

Sanità : da 3 aprile certificati esenzione ticket - Asp Palermo 'sfruttate procedura online' : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - "Evitate le code ed utilizzate lo sportello online dell’Asp di Palermo. E' uno strumento semplice ed efficace che con pochi clic consente di stampare comodamente a casa il certificato di esenzione ticket per reddito". Alla vigilia del rinnovo dell'esenzione è il commis

Palermo. Spasimo : dal primo aprile in vigore i nuovi orari : Entra in vigore il nuovo orario primaverile dello Spasimo di Palermo. I nuovi orari di ingresso al pubblico entreranno in