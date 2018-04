25 aprile con il Presidente Mattarella a Taranta Peligna e Casoli

Grande Fratello 2018 - seconda puntata del 23 aprile in diretta. Fuori Valerio (con polemica). Aida Nizar al Lido Carmelita : GF15 - Aida Nizar E’ già passata (più o meno) una settimana dall’inizio del Grande Fratello 2018, e per Barbara D’Urso è già tempo di tornare con la seconda puntata. A causa degli impegni di Champions League della Roma (la cui gara di andata contro il Liverpool sarà trasmessa in diretta proprio domani sera su Canale 5), il reality anticipa di un giorno e qui su DavideMaggio.it scatta come sempre il live blogging, per ...

Pallanuoto : collegiale a Siracusa per il Settebello dal 29 aprile. I convocati di Sandro Campagna : Viaggio verso gli Europei di Barcellona per la nazionale di Pallanuoto maschile. Quattro giorni di collegiale per il Settebello agli ordini di Sandro Campagna in quel di Siracusa dal 29 aprile al 2 maggio. Questi i convocati del ct siciliano: Zeno Bertoli, Marco Del Lungo e Nicholas Presciutti (AN Brescia), Andrea Fondelli, Valentino Gallo e Gianmarco Nicosia (Banco Bpm Sport Management), Vincenzo Dolce e AlesSandro Velotto (Canottieri Napoli), ...

Tutti pazzi per Berlusconi…LORO. Dal 24 aprile al cinema : “Non c’è nessuno che vive la propria vita sino in fondo, eccetto i toreri. Ecco, parafrasando, forse l’immagine più compendiaria che si può avere di Silvio Berlusconi è questa: un torero“, Paolo Sorrentino. ROMA – Vizi, arrampicatori sociali, vulnerabilità dell’uomo, favori in cambio di qualcosa, lusso e Berlusconi. Questo è LORO 1, il nuovo film […]

Corteo 25 aprile a Roma : scontro Palestinesi-Israele/ “In piazza con le kefieh” : Ebrei “ora l’Anpi li escluda” : 25 aprile, Corteo unitario a Roma a rischio? scontro Palestinesi-Israele: "in piazza con bandiere e kefieh, vogliamo Palestina libera". Ebrei, "l'Anpi li escluda dalla manifestazione"(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:14:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 24 aprile 2018 : Maria De Filippi perde le staffe con Mariano! : In questo video vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Classico. Protagonisti, Nicolò e Mariano. Brigante è pronto per scegliere. Catanzaro riceve una strigliata da parte di Maria De Filippi. Nicolò Brigante decide di trascorrere l’ultima esterna con Marta Pasqualato e le regala la maglia della Juventus con sopra le firme dei calciatori! Si passa al percorso di Nicolò ...

Grande Fratello 2018/ Diretta : i messaggi hot di Simone Coccia e Lucia e un duro confronto (23 aprile) : Grande Fratello 2018, anticipazioni e Diretta della seconda puntata con Barbara d'Urso: chi verrà eliminato tra Filippo e Valerio? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 19:53:00 GMT)

IRON MAN 3 SU RAI 2/ Info streaming del film con Guy Pearce (oggi - 23 aprile 2018) : IRON man 3, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Robert Downey Junior, Gwyneth Paltrow e Don Cheadle, alla regia ShaneBlac. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 19:27:00 GMT)

POTERE ASSOLUTO - SU IRIS/ Info streaming del film con Gene Hackman (oggi - 23 aprile 2018) : POTERE ASSOLUTO, il film inonda su IRIS oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Clint Eastewood che ha diretto anche la regia, Ed Harris, Gene Hackman, Laura Linney. Il dettaglio. (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 19:25:00 GMT)

I DUE SUPERPIEDI QUASI PIATTI - SU RETE 4 / Info streaming del film con Terence Hill (oggi - 23 aprile 2018) : I due SUPERPIEDI QUASI PIATTI, il film in onda su RETE Quattro oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Terence Hill e Bud Spencer, alla regia Enzo Barboni. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 19:24:00 GMT)

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate dal 30 aprile al 6 maggio 2018 : Beatrice lancia Tom dal balcone! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 30 aprile a domenica 6 maggio 2018: Beatrice tenta di uccidere il figlio di Tina! Un ritorno… Anticipazioni Tempesta d’amore: Boris salva il figlio di Tina e Beatrice viene arrestata! La chef litiga con Nils! Christoph licenzia Alfons, mentre Ella ritorna al Furstenhof completamente trasformata… Parlano di ritorni, trasformazioni, decisioni drastiche, epiloghi ...

25 aprile - salta il corteo unitario a Roma. Palestinesi : “Portiamo kefieh”. Comunità ebraica : “Allora non ci sono le condizioni” : Il corteo unitario non ci sarà neanche quest’anno. La rinuncia della Comunità ebraica di Roma arriva dopo l’annuncio di quella palestinese di voler partecipare alla manifestazione dell’Anpi “sfilando con le kefieh e le bandiere” nel giorno della Liberazione. Lo scontro si consuma dopo la mediazione del Campidoglio, che negli scorsi giorni aveva annunciato assieme all’Associazione partigiani e alla Comunità ...

Grande Fratello 15 – Seconda puntata di lunedì 23 aprile 2018 – Paola Di Benedetto va a confrontarsi con il suo ex Matteo. : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Molto positivo l’esordio: oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori, il 22,60% di share. Tre punti in più rispetto all’esordio dell’ultima edizione andata in onda nell’autunno 2015, oltretutto la serata successiva a quella […] L'articolo Grande Fratello 15 – Seconda ...