23 04 2018 - Lions Termoli Host | una conferenza sulle tradizioni molisane

A Spoleto il Lions Day 2018 : Spoleto Quasi 500 persone sono attese domenica 15 aprile a Spoleto per il Lions Day Umbria 2018 , un appuntamento che in occasione della giornata Mondiale del Lions Club International, vede riunirsi, ...

Presentato in Municipio il 'Lions day 2018' : esperti a Trieste per parlare di salute : E ciò con particolare riguardo alle iniziative di lotta alla fame nel mondo, della cura e prevenzione delle malattie oculistiche, dell'impegno per la salvaguardia dell'ambiente, del sostegno ai ...