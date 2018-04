12 informazioni che dovreste eliminare dal profilo Facebook

Fastweb - multa milionaria per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica : "Omesse informazioni sulle caratteristiche dell'offerta" : L'Antitrust ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Fastweb, per un ammontare complessivo di 4.400.000 euro. Nelle campagne pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale di connettività in fibra ottica, si legge in una nota, Fastweb "ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell'offerta, sui limiti geografici di copertura, sulle differenze di servizi disponibili e di performance in ...

Code Vein : svelate nuove informazioni su caratteristiche e personaggi : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi maggiori informazioni su un nuovo personaggio chiamato Mido, oltre a nuove caratteristiche, armi e l'introduzione del supporto dei partner nell'imminente GDR d'azione Code Vein già provato in anteprima per voi.Prima della Grande Rovina, Mido ha adottato alcuni orfani per condurre una serie di esperimenti terrificanti su di loro e impiegarli sui campi di battaglia. Per tali esperimenti ha ...

Zuckerberg ammette : Facebook raccoglie informazioni anche di chi non è utente : ... una vera e propria grana per la piattaforma social più utilizzata del mondo e per il suo CEO, che non sta di certo passando un momento di serenità, essendo sotto assedio per quanto riguarda il ...

Grindr - “condivise con due società informazioni sensibili : anche status Hiv” : Dopo lo scandalo Cambridge Analytica che ha investito Facebook, scoppia un altro caso sulla privacy. L’applicazione di appuntamenti Grindr, rivolta al mondo gay, avrebbe infatti condiviso con due società esterne alcune informazioni sensibili degli utenti, tra cui lo status sull’Hiv e la posizione Gps. A scoprirlo è stato un gruppo no-profit norvegese, Sintef, insieme all’emittente svedese Svt. La compagnia ha risposto annunciando di ...

Grindr - dati sensibili inviati ad altre compagnie. Tra le informazioni anche i test HIV : Il software dell'azienda, che ha sede a Boston, viene utilizzato in più di 37mila app e in oltre 3 miliardi di dispositivi al mondo'. I risultati dell'indagine, che sono stati validati anche da ...

Tante luci e qualche ombra nella condivisione di informazioni nei servizi Google : Quanto è semplice condividere le informazioni nelle applicazioni Google? In alcuni casi è davvero un gioco da ragazzi, ma in alcune applicazioni Google sembra essersi dimenticata queste opzioni. L'articolo Tante luci e qualche ombra nella condivisione di informazioni nei servizi Google proviene da TuttoAndroid.

Cambridge Analytica - il controllo che gli utenti (non) hanno sulle loro informazioni : Alla fine di un weekend non facile di notizie e reportage giornalistici le azioni di Facebook sono crollate del 6,77% al Nasdaq, arrivando a perdere oltre il 7%, la defezione più pesante degli ultimi quattro anni. L’equivalente di 30 miliardi di dollari più o meno. Il crollo in borsa di Facebook si è portato dietro il settore tecnologico in generale. Anche oggi, martedì, il social network di Mark Zuckerberg sta perdendo il 5% medio. Ma che ...

Windows 10 Redstone 4 : ulteriori informazioni rivelano che si chiamerà Spring Creators Update : Il nome ufficiale e pubblico di Redstone 4, il prossimo major Update di Windows 10, sembra essere a tutti gli effetti “Spring Creators Update”. Dopo essere apparso “erroneamente” sul Windows Blog in un articolo relativo ad una build Insider, Spring Creators Update appare ora anche nella schermata di PowerShell come testimonia l’immagine pubblicata da un utente sul proprio profilo Twitter. ...

