10 consigli beauty per il meteo di mezza stagione

vanityfair

: Sì, avete capito bene, anche i grassi sono importanti - ItalianStyle_it : Sì, avete capito bene, anche i grassi sono importanti - ItalianStyle_it : È uscito da pochissimi giorni il libro di tyrabanks e di sua madre Carolyn London 'Perfect is Boring' che, tra molt… - CocoLaVieEnRose : vogue_italia: È uscito da pochissimi giorni il libro di tyrabanks e di sua madre Carolyn London 'Perfect is Boring'… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Cosmeticamente spiazzate. Una sensazione che arriva netta in primavera quando ci accorgiamo che i nostri «fedeli» must delcase sembrano non soddisfare più certe esigenze di bellezza a causa delinaspettato. Capita con il fondotinta, per esempio, che può risultare subito troppo pesante o con il trattamento viso poco adatto alle alte temperature o, ancora, con il profumo che, con il caldo, può alterarsi sulla pelle fino a stordire l’olfatto. Per non farsi trovare impreparate, dunque, abbiamo stilato un mini decalogo per affrontare lacon unaroutine all’altezza. 1- DEPILAZIONE GAMBE Ci si pensa tutto l’anno ma in primavera ancora di più. Gli abiti si fanno più leggeri, le gonne si accorciano, i weekend al mare o in piscina aumentano. Insomma, la depilazione torna a essere in cima allalist delle donne. Tante le soluzioni che ...