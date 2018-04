wired

: 10 auricolari assurdi che non vi faranno passare inosservati - scoopscoop6 : 10 auricolari assurdi che non vi faranno passare inosservati - Lauraenientepiu : 10 auricolari assurdi che non vi faranno passare inosservati -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Gli ultimi della lunga lista dibizzarri sono quelli che stanno spopolando tra i fan di Star Trek, ossia dotati di orecchie a punta in 3D che trasformano chi li indossa in un perfetto Vulcaniano. Ma per chi considera aggirarsi in metropolitana con orecchie da Spock un po’ troppo shock, può scegliere tra tanti altri modelli strani, originali e meno appariscenti. Non che quelli a forma di Gunkan maki sushi o con l’emoticon che raffigura gli allegri escrementi (la funny poop con occhietti e boccuccia sorridente) siano meno imbarazzanti, tuttavia le dimensioni più contenute non viadditare da chiunque vi incroci per strada.a forma di Gunkan maki sushi. (foto: amazon.com) Benché glisiano malvisti dalla comunità medico-scientifica che li considera poco salutari, il mercato degli earbud non ha ancora conosciuto periodi di magra. Luca Malvezzi, ...