WSJ, Kim: libererò 3 detenuti americani

Nel suo incontro in Corea del Nord con il Segretario di Stato Usa in pectore, Mike Pompeo, Kim Jong-un avrebbe dato assicurazioni che il summit con Donald Trump potrebbe essere abbinato al rilascio di tre cittadini. Lo scrive il Wall Street Journal. Nella sua recente conferenza stampa congiunta con il premier giapponese, Trump aveva rivelato al riguardo che ci sono negoziati in corso e che c'è una buona possibilità di fare tornare i cittadinireclusi in N.Corea.(Di domenica 22 aprile 2018)