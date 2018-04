Wind propone alcune offerte Wind Smart e All Inclusive a partire da 9 euro | ecco come

Wind propone Super Ricarica ad alcuni clienti : fino a 50 euro di ricarica in regalo : Wind sta facendo un piccolo regalo ad alcuni clienti selezionati, a cui sta inviando un SMS per proporre loro la promozione "Wind Super ricarica" per ben 30 giorni. L'articolo Wind propone Super ricarica ad alcuni clienti: fino a 50 euro di ricarica in regalo proviene da TuttoAndroid.