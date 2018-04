WhatsApp sarà proibito ai minori? Ecco cosa prevede il regolamento

Blastingnews

: RT @Useppe00: Un mio amico mi saluta su Whatsapp con 'Scrivimi quando hai belle notizie'. Praticamente è un addio. - sar_lips : RT @Useppe00: Un mio amico mi saluta su Whatsapp con 'Scrivimi quando hai belle notizie'. Praticamente è un addio. - blogstreetnews : [Fonte: modifycando_com] WhatsApp Beta: da ora sarà un po’ più semplice identificare al volo un contatto sconosciut… -

(Di domenica 22 aprile 2018) #è da anni ormai considerata la piattaforma di messaggistica istantanea più utile in tutto il mondo. La famosa applicazione, grazie alle moltissime modifiche e agli aggiornamenti, viene utilizzata e amata da individui e utenti di tutte le eta'. Sfortunatamente in queste ore gira una notizia spiacevole per gli utenti più giovani che sono coloro che usano in maniera più frequente. Pare infatti che i creatori dell'applicazione abbiano messo a punto un nuovoche non accetterebbe iscrizioni ada parte di utentidi 16 anni di eta', scopriamo insieme tutti i dettagli su questa nuova riforma VIDEO.ilsulla proibizione diaiA quanto pare, con lo scandalo lanciato da Cambridge Analytica nei riguardi di Facebook, sono state inserite nuove norme per la tutela della privacy degli utenti nei principali ...