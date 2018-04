blogo

: Westworld, su Sky Atlantic si riaprono le porte del parco in cui tutto è possibile - GLI INFORMATI -… - Glinformati : Westworld, su Sky Atlantic si riaprono le porte del parco in cui tutto è possibile - GLI INFORMATI -… - Varych4 : #Westworld, su Sky Atlantic si riaprono le porte del parco in cui tutto è possibile - SerieTvserie : Westworld, su Sky Atlantic si riaprono le porte del parco in cui tutto è possibile -

(Di domenica 22 aprile 2018) Pronti per tornare aldi, a tornare "online"? Lesi apriranno in Italia questa notte quando SkyHD trasmetterà il primo episodio in versione originale di, replicato poi lunedì 23 in prima serata e lunedì 30 in versione doppiata, ilmentre su HBO partirà domenica 22 aprile. Hai mai dubitato della natura della tua realtà? Dopo sedici mesi di lavorazione, di teorie, di parchi soltanto immaginati,riparte laddove la prima stagione (recuperabile con lo Sky Box Sets per chi avesse voglia di rinfrescarsi la memoria o per chi se la fosse lasciata sfuggire) ci aveva lasciato: gran parte degli "host", dei robot si sono ormai risvegliati a partire da Dolores e Maeve, rispettivamente interpretate da Evan Rachel Wood e Thandie Newton. "Hai mai dubitato della natura della tua realtà?" questa è la domanda rivelatrice degli androidi. La ...