Web Giants | anatomia di un successo lampo

(Di domenica 22 aprile 2018) Quanti di noi saprebbero dire con certezza l'anno di fondazione di Facebook? E quanti saprebbero ricordare se Google esisteva già nello scorso secolo? Queste due piattaforme fanno ormai parte della nostra vita quotidiana in modo pervasivo e probabilmente in Italia non c'è nessuno che non ne usi una almeno una volta al giorno. Se pensiamo poi che Whatsapp, Instagram, Gmail o Youtube fanno parte degli stessi gruppi (le prime due sono state acquistate da Facebook, le seconde due sono parte dei servizi offerti da Google), così come molte altre importanti app, è ancora più probabile che i servizi di queste due sole aziende siano effettivamente usati da tutti i cittadini. E pensare che solo 20 anni fa, nel 1998, non esisteva nulla di tutto ciò. Com'èche due aziende inesistenti due decadi fa siano riuscite ad entrare nella vita di ...