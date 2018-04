Voto regionali | seggi aperti dalle 7 alle 23 in Molise

Il Voto alle Regionali del Molise che vale anche per il governo a Roma : E hanno cavalcato la delusione per la politica, che serpeggia già dalle scorse Politiche. Lì i vincitori assoluti sono stati i Cinque Stelle con il 44,8% dei voti, contro il 16,1% di Forza Italia, l'...

Elezioni Molise Regionali 2018 - come si vota/ Ultime notizie - scheda elettorale e liste : nel 2013 votò il 61% : come si vota in Molise, Elezioni Regionali 2018: dove e quando, risultati,candidati e liste. Si vota dalle 7 alle 23, fac simile scheda: Toma (Cdx) sfida Greco (M5s) e Veneziale (Csx)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Friuli al Voto per le elezioni regionali : Urne aperte in Friuli Venezia Giulia domenica 29 aprile per le elezioni regionali 2018. Si vota dalle 7 alle 23 e lo spoglio inizierà inizierà la mattina del 30 aprile...

Molise al Voto per le elezioni regionali : Urne aperte in Molise domenica 22 aprile per le elezioni regionali 2018. Si vota dalle 7 alle 23 e lo spoglio inizierà subito alla chiusura delle urne. I molisani sono chiamati al voto per...

Gentiloni torna in scena per le Regionali in Friuli : "Imbarazzante legare il Voto qui con le vicende di Roma" : Dopo il Molise il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni torna in campo per le Regionali in Friuli Venezia Giulia, una "partita nuova" alla quale bisogna presentarsi con i "valori di una sinistra di governo" e senza collegare gli esiti alle scelte nazionali. Come invece fa Matteo Salvini. "Francamente - afferma sul palco del teatro Palamostre di Udine - mi sembra un modo imbarazzante di interpretare il carattere speciale dell'autonomia del ...

Regionali Sicilia - il deputato Sammartino (Pd) indagato per irregolarità nel Voto degli anziani : Il presidente della commissione Lavoro all’Ars, Luca Sammartino del Pd, è indagato dalla Procura di Catania nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità in un seggio speciale allestito nel centro assistenza per anziani Maria Regina di Sant’Agata li Battiati per le scorse elezioni Regionali in Sicilia, in cui il candidato del Pd ottenne 32mila preferenze. Sono complessivamente nove, riporta il quotidiano La Sicilia, le persone ...

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10 GIUGNO - BALLOTTAGGI COMUNALI IL 24/ Voto 800 comuni - no Election Day con Regionali : ELEZIONI COMUNALI AMMINISTRATIVE: 10 GIUGNO, eventuali BALLOTTAGGI il 24 GIUGNO. Decreto Minniti, si vota in 21 capoluoghi: Catania, Brescia, Messina, Vicenza e Siracusa i più importanti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Come si vota elezioni oggi 4 marzo 2018/ Regionali - Camera - Senato - seggi aperti fino h23 : il Voto disgiunto : elezioni politiche 2018, Come si vota col Rosatellum il oggi 4 marzo 2018: Camera, Senato e Regionali. Le ultime notizie su Come evitare errori e l'andamento delle operazioni ai seggi(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 12:35:00 GMT)

Politiche e regionali - cinque milioni al Voto nel Lazio. E' corsa a tre : Urne aperte fino alle 23 Incognita affluenza Lombardi e Parisi insidiano Zingaretti Peserà la scelta disgiunta Nel 2010 si votò dopo lo scandalo che aveva travolto Piero Marrazzo , Pd, , nel 2013 dopo ...

Regionali Lazio - 4 - 8 milioni al Voto per eleggere il nuovo governatore : Cittadini del Lazio chiamati alle urne per scegliere il prossimo presidente della Regione e i consiglieri Regionali. I candidati presidenti, in tutto nove, sono l'uscente Nicola Zingaretti per il ...