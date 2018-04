Volley | Finale Scudetto 2018 | Perugia-Civitanova | gara1 oggi Data | programma | orario

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Conegliano spegne la rimonta di Novara in gara2 - serie in parità : Al PalaVerde è andata in scena una vera e propria battaglia, una delle partite più belle dell’intera stagione, una super sfida stellare degna della gara2 della Finale Scudetto di Volley femmimile. Conegliano batte Novara per 3-2 (30-28; 25-15; 23-25; 20-25; 15-13) e pareggia così la serie (1-1) dopo che tre giorni fa aveva perso nettamente in trasferta. Si tornerà a giocare mercoledì 25 aprile al PalaIgor in quella che sarà la vera sfida ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, gara2 della Finale Scudetto di Volley femminile. Al PalaVerde andrà in scena una partita determinante per le sorti della serie: le Campionesse d'Italia vanno a caccia di una vittoria in trasferta che varrebbe il 2-0 e un passo importante verso la conquista del tricolore, le Pantere vogliono regalare una gioia ai tifosi e impattare i conti.

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Conegliano-Novara - gara2 in DIRETTA. 2-1 - la Igor riapre tutto

Volley femminile - Europei U17 2018 : l’Italia si arrende in Finale - trionfo della Russia. Maledizione d’argento : L’Italia non riesce nell’impresa di vincere gli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia (Bulgaria) le azzurrine sono state sconfitte dalla Russia per 3-1 (30-28; 26-24; 20-25; 26-24) nella Finale della rassegna continentale di categoria: l’atto conclusivo di questa competizione (fino all’anno scorso under 18) ci dice male per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni, il trionfo manca dal 2001. La nostra Nazionale si ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Conegliano-Novara - gara2 in DIRETTA. Le Pantere cercano il pareggio - la Igor vuole la fuga tricolore

Beach Volley - World Tour 2018 Xiamen. “Russian Power” a Xiamen : sarà un derby la finale maschile : E’ “Russian Power” a Xiamen. sarà un derby russo la finale maschile che vedrà a sorpresa (ma fino a un certo punto) Krasilnikov/Liamin affrontare Stoyanovskiy/Velichko nell’atto conclusivo dell’importante torneo 4 Stelle cinese. In campo femminile, invece, scompare l’Europa prima delle semifinali con la sorpresa (anche qui non clamorosa) delle australiane Artacho/Clancy, reduci dal bel torneo ai Giochi del ...

Volley femminile - Europei U17 : l’Italia per una vittoria storica - che Finale contro la Russia. Omoruyi e compagne per l’impresa : L’Italia affronterà la Russia nella Finale degli Europei U17 di Volley femminile. Oggi pomeriggio (ore 17.00) le azzurrine scenderanno in campo a Sòfia (Bulgaria) con l’obiettivo di conquistare un trofeo che manca addirittura dal 2001. Da quest’anno la rassegna è riservata alle under 17 mentre fino allo scorso anno era dedicata alle under 18 e la nostra Nazionale ha perso ben tre finali nelle ultime quattro edizioni: 2011 ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Il mio futuro? Ci devo pensare. Riscatto da schiacciatore. Carico per la Finale Scudetto - il momento più bello dell’anno” : Ivan Zaytsev è pronto per disputare la Finale Scudetto: spetterà a lui trascinare Perugia nella difficilissima serie contro Civitanova, con l’obiettivo di regalare alla tifoseria il primo tricolore della storia. Il suo entusiasmo è a mille dopo il successo ottenuto in gara5 contro Trento che ha spalancato le porte dell’atto conclusivo contro la Lube e raggiante ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Lo Zar sta ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Conegliano-Novara - la battaglia riparte in gara2 : Dopo il roboante successo di Novara su Conegliano nel match che ha aperto la Finale Scudetto di Volley femminile, questa sera (ore 20.30) si torna in campo per disputare la gara2 dell’atto conclusivo che assegna il tricolore. Al PalaVerde andrà in scena una partita fondamentale per le dinamiche dell’intera serie: le Campionesse d’Italia cercano il colpaccio in trasferta per involarsi sul 2-0 e avvicinarsi alla conquista del ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Conegliano-Novara - gara2 oggi. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi sabato 21 aprile si gioca Conegliano-Novara, gara2 della Finale Scudetto di Volley femminile. Si torna in campo al PalaVerde dopo il dominio delle Campionesse d’Italia nel match che ha aperto la serie: Paola Egonu e compagne si sono imposte con un netto 3-0 di fronte al proprio pubblico mettendo in mostra uno strapotere tecnico-tattico. Ora le Pantere cercheranno una pronta risposta per impattare i conti e continuare a sognare il ...

Volley : Europei Under 17 - per le azzurre continua il sogno : sono in finale : LA CRONACA DEL MATCH - Nessuna variazione nella formazione iniziale per Marco Mencarelli, che ripropone il sestetto schierato nella vittoriosa sfida con la Germania. La Bulgaria, trascinata da un ...