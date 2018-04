Voleva coniugarsi con un italiano | sgozzata dai familiari

Blastingnews

(Di domenica 22 aprile 2018) Era una ragazza pakistana di soli 25 anni che per destino era venuta in Italia con la famiglia, e precisamente in provincia di Brescia, dove aveva conosciuto un modo di vivere diverso dal suo, la povera Sana Cheema. Era bella, portava i capelli lunghi, e nessuna ombra di velo a nasconderli. Era cresciuta in Italia In Italia aveva frequentato le scuole superiori, a Verolanuova, vissuto fianco a fianco con ragazzi diversi come cultura e abitudini, e di uno di loro si era innamorata. Aveva poi trovato lavoro in una autoscuola, e di tanto in tanto tornava nel suo paese di origine. Usava come tutti i giovani i Social per interagire con gli amici, e su Instagram seguiva Monica Bellucci, Chiara Ferragni e Cose da Ragazzi. In una fotografia era apparsa con un biglietto che aveva vinto giocando a bingo dell'importo di 264 euro, e in un'altra, si mostrava sorridente, accompagnandola con la ...