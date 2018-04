Vittoria contro Paola | Juve-Napoli è una sfida ' bollente' FOTO

Maria De Filippi : Vittoria netta per Amici contro Milly Carlucci : Milly Carlucci perde la terza sfida contro Amici di Maria De Filippi Ieri sera tra Rai 1 e Canale 5 si è consumata la terza sfida primaverile tra una nuova puntata di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, e un nuovo episodio di Amici di Maria De Filippi. Se la prima sfida aveva visto trionfare il programma di Rai 1 e la seconda invece era finita con un pareggio, la terza sfida ha visto trionfare Maria De Filippi con il suo Amici in ...

Volley femminile - Europei U17 : l’Italia per una Vittoria storica - che Finale contro la Russia. Omoruyi e compagne per l’impresa : L’Italia affronterà la Russia nella Finale degli Europei U17 di Volley femminile. Oggi pomeriggio (ore 17.00) le azzurrine scenderanno in campo a Sòfia (Bulgaria) con l’obiettivo di conquistare un trofeo che manca addirittura dal 2001. Da quest’anno la rassegna è riservata alle under 17 mentre fino allo scorso anno era dedicata alle under 18 e la nostra Nazionale ha perso ben tre finali nelle ultime quattro edizioni: 2011 ...

Mafia : Cancelleri - in Sicilia controlla voto e ha determinato Vittoria Musumeci : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Per il pentastellato Giancarlo Cancelleri, leader dell’opposizione all’Assemblea regionale Siciliana e candidato governatore del M5s alle scorse elezioni regionali in Sicilia, il governatore Nello Musumeci è “il presidente di una banda di impresentabili che ti hanno eletto”. Il Cinquestelle torna a parlare dopo l’arresto del parlamentare regionale Giuseppe Gennuso per voto di ...

Spalletti : “contro il Cagliari Vittoria unico obiettivo” : “Ci eravamo creati la possibilità di gestire qualcosa, ce la siamo giocata. Restano sei partite, non so quanti punti serviranno per raggiungere la Champions o cosa ci riserverà il futuro, ma noi dobbiamo ragionare partita dopo partita. L’analisi della partita di domani è che la vittoria è l’unico obiettivo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia del match con il Cagliari “Il fatto ...

Rizzitelli : “Vittoria Roma incredibile e Dzeko straordinario contro Barca” : “E’ stata una vittoria a dir poco inaspettata, neanche un sogno lo si poteva immaginare così bello: il destino ha voluto che chi ha fatto il gol all’andata nella propria porta lo facesse anche al ritorno”. Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, torna così all’Adnkronos sulla rimonta dei giallorossi che all’Olimpico hanno battuto 3-0 il Barcellona nei quarti di Champions League ribaltando il 4-1 ...

NBA - 15Vittoria consecutiva per Philadelphia : 20 punti di Belinelli contro i 'suoi' Hawks : Se i Philadelphia 76ers faranno strada nei playoff, magari un biglietto di ringraziamento agli Atlanta Hawks potrebbero pure mandarlo. Perché senza le acquisizioni di Marco Belinelli ed Ersan Ilyasova,...

Volley : Europei Under 18 - per l'Italia terza Vittoria contro il Belgio : PUCHOV , SLOVACCHIA, - terza vittoria consecutiva per la nazionale italiana Under 18 maschile nel Campionato Europeo di categoria. In serata i ragazzi di Vincenzo Fanizza si sono sbarazzati del Belgio ...

Buccino Volcei - Vittoria contro il Calpazio per continuare a sperare. : Ci sono partite che non si giocano, si vincono e basta. Punto. Ci sono gare dove il carattere conta più della tecnica, la voglia conta più del talento, dove conta saper soffrire e al tempo stesso ...

VOLLEY/ Vittoria del Cuneo contro la Golem Olbia - 3-0 - : L'UBI Banca S.Bernardo Cuneo chiude la regular season della Samsung Galaxy VOLLEY Cup A2 con una netta Vittoria casalinga con la Golem Olbia , 3-0, che porta le cuneesi a quota 74, ad una sola ...

Fenomeno Blu Whale - incontro a Vittoria : Si svolgerà il prossimo 19 aprile a Vittoria un incontro sul preoccupante Fenomeno internazionale che ha fatto registrare la morte di adolescenti

Morte Astori - la Vittoria della Fiorentina contro la Roma è tutta per Davide : Morte Astori, la Fiorentina ha conquistato un’altra vittoria, successo in trasferta e momento veramente straordinario. Tre punti per Davide, ecco le parole di Simeone a Sky Sport: “La nostra forza è dare tutto ogni partita. Il gruppo è unito, corriamo uno per l’altro. Sono molto orgoglioso. Come nasce questa serie di vittorie? Davide, solo questo. Quello che è successo ci ha portato a stare più uniti, è stato la nostra forza. Devo ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con una Vittoria contro l’Olanda l’avventura a Las Vegas. Stati Uniti ai play-off : Si conclude con una vittoria l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Curling maschile 2018 a Las Vegas (Stati Uniti). Nell’ultimo incontro del girone gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e da coach Soren Gran, schierati sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Fabio Ribotta ed Andrea Pilzer superano l’Olanda (6-5) dello skip Jaap Van Dorp e concludono la loro rassegna iridata all’ottavo posto ...

Trump annuncia nuovi dazi $100 miliardi contro Cina. Ma Pechino canta già Vittoria guerra commerciale : Niente da fare: la guerra commerciale Usa-Cina continua, così come continuano, con cadenza quasi quotidiana, gli annunci di nuovi dazi doganali. Donald Trump ha deciso di non fermarsi all'annuncio con ...