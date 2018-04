Visita del Comandante per la Formazione alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito

Oltre 700mila Visitatori al Salone del Mobile : ... uno sterminato pubblico di Oltre 400.000 persone , sessantamila più dello scorso anno, in prevalenza operatori da 125 Paesi, il mondo dell'industria e quello della politica a confronto diretto e a ...

La Visita di Papa Francesco a Loppiano e Nomadelfia in Toscana : Giovedì 10 maggio sarà il giorno della visita di Papa Francesco a Loppiano e Nomadelfia. Con l'ausilio dell'elicottero Papale Il Santo Padre si recherà nelle due comunità toscane durante la mattinata. Un giorno indimenticabile per il Movimento dei Focolari e per la cittadella grossetana fondata da Don Zeno. Papa Francesco in Toscana il 10 maggio C'è attesa di un evento epocale per la visita di Papa Francesco a Loppiano, in provincia di Firenze, ...

“Evacuato Mont-Saint-Michel!”. È caccia all’uomo in Francia. Torna l’incubo terrorismo in uno dei posti più belli e Visitati del mondo : Massima allerta in Francia a Le Mont-Saint-Michel, isolotto nella Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo (dal 1979 parte dei Patrimoni mondiali dell’umanità Unesco). Come riferisce Corriere.it verso le 12 di domenica 22 aprile è stata portata a termine l’evacuazione del sito con un importante dispiego di polizia. I gendarmi hanno aiutato i turisti a lasciare gli alberghi e l’abbazia, mentre ...

INSTINCT/ Anticipazioni del 22 aprile 2018 : una Visita a sorpresa per Lizzie : INSTINCT, Anticipazioni del 22 aprile 2018, in prima Tv su Rai 2. La sorella di Lizzie arriva in città. La detective e Dylan indagano sulla morte di un Amish. (Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:21:00 GMT)

Il presidente del CNR in Visita in Norvegia dal 22 al 28 aprile : Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) prof. Massimo Inguscio, presidente della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici di ricerca, sarà in Norvegia per una settimana, dal 22 al 28 aprile. Il programma prevede, tra i vari impegni istituzionali e scientifici, l’incontro di lunedì 23 aprile in occasione della “Giornata dei ricercatori italiani nel mondo” negli stessi giorni in cui è nato il genio Leonardo Da Vinci, ...

Una delegazione Ucraina in Visita a Finale Ligure : Lunedì 16 aprile 2018 a Finale Ligure si è svolto un interessante incontro tra un gruppo di produttori cinematografici, responsabili istituzionali ed operatori delle Film Commission provenienti dall'...

Studenti Erasmus in Visita al Museo del Cioccolato : Diversi Studenti provenienti da Polinia, Portogallo, Romania e Turchia nell'ambito del progetto Erasmus in visita al Museo del Cioccolato.

Vinitaly : oggi Gentiloni a Verona - Visita alle aziende delle zone terremotate : Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni si recherà a Vinitaly per una visita ad alcune aziende delle zone terremotate, nei padiglioni delle quattro regioni colpite dal terremoto, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Al termine del giro interverrà al convegno organizzato dall’Unione Italiana Vini “Investire nel vino: strategie, prospettive, opportunità” che si terrà nell’auditorium Verdi del Palexpo. L'articolo Vinitaly: ...

Visita del Papa alla periferia di Roma : 19.00 Bagno di folla per il Papa a Corviale, nella periferia di Roma. Ha fatto un giro in auto attorno al 'Serpentone',il fabbricato lungo un chilometro, simbolo della zona, in cerca di riscatto dopo anni di degrado. Il Pontefice ha poi incontrato i bambini del catechismo:il momento più commovente l'abbraccio con un orfano in lacrime. Poi ha parlato con anziani, ammalati, poveri. Ai detenuti in permesso ha detto che il male ci invecchia. Dopo ...

Visita al Teatro Marcello - dove nasce lo schema del teatro classico romano : Successivamente, con la soppressione degli spettacoli teatrali, fu abbandonato, diventando cava di materiale edilizio come molti altri monumenti antichi. Nel XIII secolo, i Fabi edificarono sulle ...

Ghemme domani Visita pastorale del vescovo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Ghemme domani visita pastorale ...

Open Day : folla di Visitatori nella seconda giornata della manifestazione aperta anche oggi dalle 9 alle 17 : ...30-11:55 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI 12-12:25 COMUNICAZIONE E MEDIA CONTEMPORANEI PER LE INDUSTRIE CREATIVE AULA FILOSOFI , piano terra, 9:30-10:25 ECONOMIA E MANAGEMENT , 5 ...

E-Prix : Raggi fa Visita a box adibiti a Gran Premio dell’Eur : Selfie e strette di mano tra sindaca e vari ospiti Roma – Alla vigilia del E-Prix dell’Eur la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha fatto visita ai box e alle aree del circuito. Il primo cittadino della Capitale ha così effettuato il suo debutto alla due giorni elettrica che culminerà domani pomeriggio con la gara. La sindaca ha fatto un lungo giro delle aree allestite a box delle squadre che partecipano al campionato, posizionati ...

Lirfl (rugby a 13) : Visita della Nazionale in Pakistan : Roma – Il passaggio della Nazionale allestita dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) in Pakistan è stato indubbiamente uno dei momenti più significativi (se non il più alto) della stagione 2017-18. Qualche settimana fa la pagina Facebook ufficiale della Lirfl ha voluto rilanciare un sentito e passionale commento di una freelance italiana, Laura Casaretti, che per motivi di lavoro si trovava nella “land of the pure” (“la terra dei ...