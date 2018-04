Video Gol Highlihgts Chievo Verona-Inter 1-2 | Tabellino Serie A 22-04-2018

lanotiziasportiva

(Di domenica 22 aprile 2018) Risultato Finale1-2: Cronaca eHighlights Partita 34° GiornataA 22 Aprile. L’viene da un’importante vittoria con il Cagliari, che ha visto tornare a segno Icardi e Peresic. E’ una squadra che ha subito solo una rete nelle ultime otto uscite. Ma sono evidenti i problemi in zona offensiva, soprattutto riguardo la costanza di rendimento. In giornate favorevoli nessun problema, ma la domenica successiva qualcosa s’inceppa, manca la precisione, si sbagliano diverse occasioni. La costanza di rendimento Spalletti non è ancora riuscito ad inquadrare. Nonostante l’arrivo di Rafinha, la conquista di un posto da titolare per Cancelo, rimangono dei problemi. In questi ultimi giorni si è aggiunta un’assenza importante come quella di Gagliardini, sostituito da Borja Valero ma che non rende allo stesso ...