Video di Terence Hill a Ballando con le Stelle | Don Matteo dà lezioni di padellate nel

optimaitalia

: È un immenso piacere avere con noi su questa pista il mitico Terence Hill #ballandoconlestelle @Ballando_Rai - milly_carlucci : È un immenso piacere avere con noi su questa pista il mitico Terence Hill #ballandoconlestelle @Ballando_Rai - _diana87 : RT @OptiMagazine: Video di #TerenceHill a #BallandoconleStelle, #DonMatteo dà lezioni di padellate nel segno del western - OptiMagazine : Video di #TerenceHill a #BallandoconleStelle, #DonMatteo dà lezioni di padellate nel segno del western… -

(Di domenica 22 aprile 2018) Un'entrata stile western introduce ildicon le. Nel programma condotto da Milly Carlucci, l'attore, al cinema con "Il mio nome è Thomas", è stato l'ospite speciale nella puntata in onda sabato 21 aprile. Per l'occasione, la star di Donè scesa in pista da ballo per una notte.L'accoglienza calorosa del pubblico ha infiammato la serata, mentre la Carlucci lo ha descritto come "un amico di tutti", che nel corso degli anni, grazie alla sua semplicità e umiltà, ha saputo arrivare al cuore di milioni di fan. Acon leè stato ricordato per i suoi film in coppia con Bud Spencer - i mitici spaghetti-western, diventati un cult made in Italy. E proprio all'amico e collega di set, scomparso lo scorso anno, l'attore 79enne gli ha dedicato la sua ultima fatica, "Il mio nome è Thomas", nelle sale da giovedì 19 ...