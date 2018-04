Video Cremonese Ascoli 1-2 | highlights e gol della partita Serie B 37^ giornata

Cremonese - squadra contestata per la sconfitta con l’Ascoli [Video] : Cremonese, squadra contestata per la sconfitta con l’Ascoli – Situazione delicatissima per la Cremonese nel campionato di Serie B, la squadra è passata in poche giornate dal sogno Serie A all’incubo retrocessione in Serie C. Pesante sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Ascoli, al termine del match confronto tra la squadra ed i tifosi, gli uomini di Tesser verso il baratro, alla squadra è stato chiesto maggiore ...

Diretta / Cremonese Ascoli (risultato finale 1-2) streaming Video e tv : sorride Serse Cosmi : Diretta Cremonese Ascoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Punti pesanti in palio allo Zini, 37^ giornata di Serie B (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 17:07:00 GMT)

Video/ Cremonese Salernitana - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 36giornata - : Video Cremonese Salernitana , risultato finale 1-1, : gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida di Serie B.

PALERMO CREMONESE/ Arbitra La Penna - streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - risultato live : diretta PALERMO CREMONESE info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B, 35^ giornata (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 12:06:00 GMT)