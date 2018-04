Video Brescia Cesena | 0-0 | | highlights della partita | Serie B 37giornata

Video/ Brescia Cesena (0-0) : highlights della partita (Serie B 37^ giornata) : Video Brescia Cesena (0-0): highlights della partita di Serie B valida per la 37^ giornata. Pareggio a reti bianche al Mario Rigamonti: la leonessa è 12^.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Brescia Cesena/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Brescia Cesena info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In campo al Rigamonti per la 37^ giornata di Serie B (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 05:02:00 GMT)

Brescia : bimbo di 4 anni muore dopo essere stato investito dalla madre Video : Brescia - Una donna, mamma di due bambini, stava facendo retromarcia nel cortile di casa con il suo Suv, quando ha sentito un tonfo. Quando è uscita dall'auto per vedere cosa aveva urtato, la tragica scoperta: il figlio Giorgio di 4 anni era finito sotto le ruote dell'automobile. La chiamata al 112 e la corsa in ospedale non hanno salvato la vita al bambino, che è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. I medici hanno deciso di sedare ...

Video/ Spezia Brescia (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B 36^ giornata) : Video Spezia Brescia (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata di Serie B. Alla Leonessa basta la rete di Torregrossa al 18'.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 09:44:00 GMT)

Spezia Brescia/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Spezia Brescia: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Squadre reduci da due pareggi strappati col cuore nel weekend(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:17:00 GMT)

DIRETTA / Venezia Brescia (risultato finale 68-61) info streaming Video e tv : fine gara! (basket Serie A1) : DIRETTA Venezia Brescia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio. Sfida DIRETTA per il secondo posto nella regular season di basket A1(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:13:00 GMT)