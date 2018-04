Verne Troyer | è morto l’attore celebre come Mini Me in Austin Power

Morto a 49 anni Verne Troyer - il Mini-me di Austin Powers : Un personaggio piccolo piccolo diventato di grande culto. Lui, il Mini-me, clone malriuscito ma amatissimo del Dottor Male, cattivissimo protagonista di "Austin Powers", che concentrava perfidia ...

Addio a Verne Troyer - il Mini Me di «Austin Powers» : È morto all’età di 49 anni Verne Troyer, l’attore affetto di nanismo diventato famoso nel ruolo di Mini Me nella serie «Austin Powers». Pare che qualche giorno fa l’attore sia stato ricoverato per un trattamento sanitario. In passato aveva parlato dei suoi problemi con l’alcol che lo avevano portato a un ricovero in ospedale. «Depressione e suicidio sono problemi molto seri. Non sai mai quale tipo di battaglia stia attraversando qualcuno. ...

Cinema - addio a Verne Troyer : morto a 49 anni il Mini-me di Austin Powers : Nato a Sturgis, in Michigan, Troyer era una delle persone più piccole del mondo , appena 81 centimetri di altezza, per colpa dell'acondroplasia , una forma ereditaria di nanismo che colpisce solo gli ...

Morto a 49 anni Verne Troyer - il Mini-me di Austin Powers - Cinema - Spettacoli : Un personaggio piccolo piccolo diventato di grande culto. Lui, il Mini-me, clone malriuscito ma amatissimo del Dottor Male, cattivissimo protagonista di 'Austin Powers', che concentrava perfidia ...

Addio a Verne Troyer - il Mini-me di Austin Powers - Best Movie : ... Jingle All the Way e Dustin Checks In , ma la sua grande occasione è arrivata appunto nel 1999 con Austin Powers " La spia che ci provava , che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo attraverso l'...

Verne Troyer è morto / Addio a Mini Me di Austin Powers : aveva solo 49 anni - si è suicidato? : Verne Troyer è morto, Addio a Mini Me di Austin Powers: aveva solo 49 anni e si parla per lui anche della possibilità che si sia suicidato, da tempo in una difficile condizione psicologica.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 23:37:00 GMT)

Verne Troyer è morto. Se ne va il Mini Me di Austin Powers : Verne Troyer è morto. L’attore conosciuto per aver interpretato il Mini-Me nella saga comica di Austin Powers aveva solo 49 anni. Di recente era stato colpito da diversi problemi di salute, collegati anche alla patologia congenita che lo ha colpito alla nascita. Verne Troyer era però un forte combattente e la sua determinazione ha ispirato le persone di tutto il mondo, sia nella vita privata che sul set cinematografico. Se ne va un piccolo ...

Verne Troyer è morto - addio al Mini me di Austin Powers : aveva 49 anni : È morto a 49 anni l'attore Verne Troyer , diventato famoso soprattutto con il personaggio Minime nella serie dei film di Austin Powers. Da anni l'attore lottava contro l'alcolismo, fino al 3 aprile, ...

Verne Troyer - il Mini Me di Austin Powers - grave in ospedale : Gli amici e i familiari di Verne hanno chiesto un pensiero e una preghiera per l'attore, richiesta accolta con entusiasmo dai fan di tutto il mondo, che su Instagram hanno lasciato mesaggi di ...

Verne Troyer - l'attore 'Mini Me' di Austin Powers grave in ospedale : 'Ha tentato il suicidio' : Sono ore drammatiche per le sorti dell'attore Verne Troyer , noto in tutto il mondo per il ruolo del controspione Mini-Me negli ultimi due capitoli della saga di Austin Powers . Il 41enne si ...

Ha rischiato la vita per abuso di alcol l'attore del Mini Me di 'Austin Powers' Verne Troyer : l'attore statunitense Verne Troyer, principalmente conosciuto per il ruolo di Mini Me nella serie Austin Powers , è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles. 'Verne sta ricevendo le migliori cure ...

Verne Troyer - il Mini Me di ‘Austin Powers’ ricoverato in ospedale : L’attore statunitense Verne Troyer, principalmente conosciuto per il ruolo di Mini Me nella serie “Austin Powers”, è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles. “Verne sta ricevendo le migliori cure possibili e apprezza il sostegno di familiari, amici e fan in tutto il mondo”, si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Instagram di Troyer. Asking you to keep Verne in your thoughts and prayers. He’s ...