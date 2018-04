Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie per le imprese è l'innovazione : Venezia, 22 apr. (AdnKronos) - In Veneto la crisi è ormai alle spalle, ma la Regione non abbassa la guardia, ed anzi rilancia con azioni propulsive dell'economia, del lavoro, dell'occupazione. A farsene interprete è l'assessore regionale all'economia Roberto Marcato che all'Adnkronos, spiega come: "

Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie per le imprese è l'innovazione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Un secondo fronte che abbiamo attivato è la diffusione su tutto il territorio regionale della banda ultra larga - spiega Marcato- che deve essere presente anche nelle aree meno profittevoli per le imprese di tlc. Grazie ad un accordo con il Mise, sono previsti 400 milion

Spiagge : assessore Veneto - Regione continua ad investire ma canoni li introita lo stato : Venezia, 20 apr. (AdnKronos) – Nelle scorse settimane sono iniziati gli interventi di ripascimento sul litorale jesolano, per i quali la Regione Veneto ha impegnato 770.000 euro: serviranno al dragaggio della foce del Sile con la rifioritura di quattro pennelli in roccia. Lo ha sottolineato l’assessore regionale all’ambiente e alla difesa del suolo Gianpaolo Bottacin effettuando oggi un sopralluogo ai cantieri in cui sono in ...

Tav : assessore Veneto - per Brescia- Verona impegno a limitare impatto cantieri : Verona, 20 apr. (AdnKronos) – Si è svolto stamane, nella sala consiliare del Comune di Peschiera del Garda (Verona), un incontro con i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana per esaminare le soluzioni progettuali approvate dal CIPE dei lavori per la realizzazione del lotto Brescia-Verona della linea Alta Velocità/Alta Capacità Torino-Venezia. L’appuntamento, convocato dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti ...

Tav : assessore Veneto - per Brescia- Verona impegno a limitare impatto cantieri (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Abbiamo raccolto le istanze dei vari Comuni toccati dal tracciato per rendere il meno impattanti possibile le lavorazioni ‘ ha aggiunto De Berti ‘, contribuendo in modo decisivo al complesso iter approvativo di questo stralcio funzionale e facendo da interfaccia tra gli Enti locali, il Ministero e Rete Ferroviaria Italiana al fine di assicurare la sostenibilità ambientale ...

Vinitaly : assessore Caner - un Veneto da assaggiare e da gustare (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – I dati illustrati dall’assessore confermano che il Veneto, con i suoi 8,5 milioni di ettolitri ricavati da oltre 80 mila ettari a vite, è una delle prime regioni d’Europa per la produzione di vino (nonostante la ‘frenata” nell’ultima vendemmia causata dalla gelata che colpì il nord Italia ad aprile 2017), ma soprattutto non conosce concorrenti quanto all’export, prima ...

Vinitaly : assessore Caner - un Veneto da assaggiare e da gustare (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Se poi i territori dove si producono queste eccellenze sono anche luoghi di enorme interesse culturale, storico e paesaggistico, gli stessi numeri del movimento turistico non possono che essere da record ‘ ha evidenziato Caner ‘. Nella straordinaria ulteriore crescita del Veneto dello scorso anno, scandita da oltre 19 milioni di arrivi e quasi 70 milioni di presenze, si segnalano anche ...

Vinitaly : assessore Caner - un Veneto da assaggiare e da gustare : Verona, 18 apr. (AdnKronos) – La Regione Veneto ha dedicato la giornata conclusiva di Vinitaly 2018 alle strade del vino e dei prodotti tipici e all’illustrazione di un’interessante analisi ed elaborazione di dati statistici relativi alle eccellenze vitivinicole e alimentari del Veneto: produzioni, export, turismo enogastronomico. In occasione dell’iniziativa promozionale denominata ‘Gusta il Veneto”¦ lungo le ...