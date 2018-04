Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie per le imprese è l'innovazione - 3 - : AdnKronos, , Adnkronos, E, alla vigilia della festa del Primo Maggio, l'assessore Veneto all'economia infine non manca di rilanciare una battaglia che gli sta particolarmente a cuore: quella della chiusura degli esercizi commerciali: 'l'altro giorno ho portato in giunta regionale una delibera ...

Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie per le imprese è l’innovazione : Venezia, 22 apr. (AdnKronos) – In Veneto la crisi è ormai alle spalle, ma la Regione non abbassa la guardia, ed anzi rilancia con azioni propulsive dell’economia, del lavoro, dell’occupazione. A farsene interprete è l’assessore regionale all’economia Roberto Marcato che all’Adnkronos, spiega come: “le imprese venete attive a fine 2017 erano 434.137, con 2.125.690 occupati complessivi. Ma, i dati ...

Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie per le imprese è l’innovazione (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “La liberalizzazione, sulla base delle risultanze statistiche, non ha comportato quel generale aumento della produttività, dei fatturati e della competitività delle imprese commerciali – sottolinea Marcato – si è solo determinata una diversa modulazione della spesa delle famiglie, concentrata nei week-end in cui la grande distribuzione, a differenza delle altre tipologie di esercizi ...

Spiagge : assessore Veneto - Regione continua ad investire ma canoni li introita lo stato : Venezia, 20 apr. (AdnKronos) – Nelle scorse settimane sono iniziati gli interventi di ripascimento sul litorale jesolano, per i quali la Regione Veneto ha impegnato 770.000 euro: serviranno al dragaggio della foce del Sile con la rifioritura di quattro pennelli in roccia. Lo ha sottolineato l’assessore regionale all’ambiente e alla difesa del suolo Gianpaolo Bottacin effettuando oggi un sopralluogo ai cantieri in cui sono in ...

Tav : assessore Veneto - per Brescia- Verona impegno a limitare impatto cantieri : Verona, 20 apr. (AdnKronos) – Si è svolto stamane, nella sala consiliare del Comune di Peschiera del Garda (Verona), un incontro con i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana per esaminare le soluzioni progettuali approvate dal CIPE dei lavori per la realizzazione del lotto Brescia-Verona della linea Alta Velocità/Alta Capacità Torino-Venezia. L’appuntamento, convocato dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti ...