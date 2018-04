Valentina Vignali mostra le banconote - Barbara D'Urso la rimprovera : 'Cretina' : Valentina Vignali ha conquistato il popolo del web non solo per le sue foto mozzafiato. La modella e giocatrice di basket scatena spesso discussioni Social per le sue provocazioni. Nei giorni scorsi la ventiseienne ha pubblicato una Stories su Instagram nella quale mostra biglietti da cinquanta e cento euro con messaggio rivolto a 'quelle quattro sfigate che mi prendevano in giro quando andavo a scuola perché indossavo lo stesso giubbotto'. Nel ...

La provocazione di Valentina Vignali - su Instagram la video rivalsa contro le aguzzine della sua infanzia : Valentina Vignali, giocatrice di basket e modella, ha postato su Instagram una storia nella quale lancia banconote da 50 e 100 euro. Il messaggio, secondo lei, era diretto a tutti quelli che piccola l’hanno presa in giro e non hanno creduto in quelle che avrebbe fatto nella vita. La cosa non è piaciuta per niente a Barbara D’Urso che durante la puntata di Pomeriggio5 ha redarguito la Vignali: “Mi sono detta ‘ma guarda sta cretina cosa cavolo ha ...

Valentina Vignali e Stefano : ufficiale - di nuovo insieme - addio al trono per Laudoni : Valentina Vignali: “Dio mi ha suggerito che ti ho perdonato”. Stefano Laudoni: “Ti amo da morire” Valentina Vignali e Stefano Laudoni sono tornati ufficialmente insieme. A darne notizia, nel giorno del compleanno del giovane cestista, ci hanno pensato i diretti interessati, dai loro rispettivi profili social di Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha […] L'articolo Valentina Vignali e Stefano: ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto : parla Valentina Vignali - ex corteggiatrice del tronista : Monte e Paola Di Benedetto: interviene l’ex corteggiatrice di Francesco, Valentina Vignali Gli ultimi mesi di Francesco Monte sono stati delle montagne russe senza fine. In principio fu amore a gonfie vele con Cecilia Rodriguez prima del Grande Fratello Vip. Ma galeotto fu proprio il reality che fece scoppiare l’amore tra l’argentina e Ignazio Moser […] L'articolo Francesco Monte e Paola Di Benedetto: parla Valentina ...

Valentina Vignali rifatta : la confessione della giocatrice : Valentina Vignali è rifatta: è arrivata l’ammissione su Instagram Valentina Vignali ha rifatto il seno. A rivelarlo la stessa giocatrice di basket su Instagram, dove da alcuni anni è una vera e propria web influencer. L’ammissione è arrivata dopo che la Vignalona – come ama definirsi Valentina – ha postato una foto che ben evidenzia […] L'articolo Valentina Vignali rifatta: la confessione della giocatrice proviene ...

Stefano Laudoni tronista! Valentina Vignali sentenzia : crudele ed opportunista! : Da qualche giorno circola sul web la notizia sulla partecipazione del cestista Stefano Laudoni come prossimo tronista del programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Valentina Vignali, ex fidanzata del cestista, esplode indignata non appena apprende la notizia! Ecco cosa rivela! Informata da alcuni utenti sulla partecipazione al programma come tronista dell’ex fidanzato Stefano Laudoni, Valentina Vignali ha risposto ...

“Me l’ha detto prima di accettare” - Laudoni a Uomini e Donne : la rivelazione choc della sua storica ex Valentina Vignali. La cestista non ha preso bene questa avventura di Stefano e decide di confessare un episodio che farà molto discutere : La notizia era trapelata, ora invece è confermata. Stefano Laudoni è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il giocatore di basket salirà al Trono di Maria De Filippi dopo la scelta di Niccolò Brigante. Nel frattempo l’ex fidanzata di Laudoni, Valentina Vignali, ha pubblicamente messo in guardia tutte le corteggiatrici che andranno nel programma Mediaset per corteggiare il suo ex fidanzato, visto che lei c’è passata… A Casa ...