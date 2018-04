Un rosso alla violenza sulle donne | i calciatori in campo con un segno rosso

Un rosso alla violenza - Lega Serie A lancia campagna contro violenza su donne : L’iniziativa parte dalla considerazione che solo in Italia le donnevittime di violenza sono oltre 6 milioni, una su tre nel corso della sua vita subisce una forma di violenza e nell’80% dei casi la violenza avviene entro le mura domestiche: “Ogni 30 secondi – spiega Martina Colombari, madrina della campagna insieme all’attrice Gabriella Pession – una donna subisce una violenza e ogni tre giorni una viene ...

Milan dalla Uefa per il settlement agreement / Quali sanzioni rischiano i rossoneri? : Milan, dall’Uefa per il settlement agreement: oggi si decide il futuro del club rossonero. Alle ore 11:00 l'incontro fra i rossoneri e la federazione, per capire le sanzioni stabilite(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:43:00 GMT)

Inter e Milan a rapporto dalla Uefa : nerazzurri e rossoneri sotto esame : TORINO - Giorni intensi fuori dal campo per l' Inter e per il Milan. Le due Milanesi sono state infatte chiamate a rapporto in questi due giorni dalla Uefa , che deve vigilare sul rispetto dei ...

Un rosso alla violenza - Lega Serie A lancia campagna contro violenza su donne : L’iniziativa parte dalla considerazione che solo in Italia le donnevittime di violenza sono oltre 6 milioni, una su tre nel corso della sua vita subisce una forma di violenza e nell’80% dei casi la violenza avviene entro le mura domestiche: “Ogni 30 secondi – spiega Martina Colombari, madrina della campagna insieme all’attrice Gabriella Pession – una donna subisce una violenza e ogni tre giorni una viene ...

Serie A - un cartellino rosso alla violenza sulle donne : ... Organizzazione che da quasi 20 anni difende e promuove i diritti delle donne e dei bambini a rischio in Italia e nel Mondo. In Italia, infatti, la violenza sulle donne e i loro bambini continua ad ...

“WhatsApp salva queste vostre foto” : l’allarme che sta spaventando gli utenti. Se pensate che sia sufficiente cancellare le immagini “particolari” per essere al sicuro - sappiate che vi sbagliate. E di grosso : A chi di voi è mai capitato di ricevere sul telefonino delle immagini “riservate”, di quelle che non vanno decisamente mostrate agli altri? Che si tratti di foto compromettenti di serate un po’ troppo sopra le righe o istantanee sexy (se non proprio esplicite) di fidanzate, mogli e spasimanti (ovviamente vale anche per l’altro sesso), esistono contenuti che sarebbe meglio rimanessero privati e che ci fanno ...

Giove. La danza delle tempeste e dei cicloni sul Pianeta rosso visibile grazie alla ricerca italiana : Immagini inedite di Giove riprese dalla sonda Juno della Nasa rivelano i dettagli dei cicloni polari e delle tempeste che agitano il gigantesco Pianeta gassoso. Uno spettacolo che tutto il mondo può vedere anche grazie ai ricercatori italiani. Con la Giornata della ricerca italiana nel Mondo si vuole proprio valorizzare il lavoro e i risultati delle nostre ricercatrici e ricercatori nel mondo

Giove. La danza delle tempeste e dei cicloni sul Pianeta rosso visibili grazie alla ricerca italiana : Immagini inedite di Giove riprese dalla sonda Juno della Nasa rivelano i dettagli dei cicloni polari e delle tempeste che agitano il gigantesco Pianeta gassoso. Uno spettacolo che tutto il mondo può vedere anche grazie ai ricercatori italiani. Con la Giornata della ricerca italiana nel Mondo si vuole proprio valorizzare il lavoro e i risultati delle nostre ricercatrici e ricercatori nel mondo

Bianco - rosso e Verdone/ Su Iris il film che vede Ennio Morricone alla colonna sonora (oggi - 15 aprile 2018) : Bianco, Rosso e Verdone, il film in onda su Iris oggi, domenica 15 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Magda Ghiglioni e Milena Vikotic. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 18:18:00 GMT)

In Australia c’è un grosso incendio boschivo che è arrivato fino alla periferia meridionale di Sydney : Nel sud dell’Australia centinaia di vigili del fuoco stanno cercando di contenere e spegnere un grosso incendio boschivo che è arrivato alla periferia meridionale di Sydney. Le persone che abitano nella zona sono state invitate a cercare dei rifugi, dato The post In Australia c’è un grosso incendio boschivo che è arrivato fino alla periferia meridionale di Sydney appeared first on Il Post.

Contrordine : il vino rosso non fa bene alla salute : Un bicchiere di vino al giorno fa bene alla salute e mantiene giovani: lo si dice da anni. In particolare il vino è da sempre decantato per il suo potere antinvecchiamento. Tuttavia, arriva la smentita: uno studio su Jama Internal Medicine toglie la magia al suo ingrediente prediletto, il resveratrolo, privandolo della fama di elisir di salute che lo ha reso noto negli ultimi anni. Molti studi hanno cercato di spiegare il ‘paradosso ...

Roma in semifinale Champions e la Capitale si tinge di giallorosso : caroselli dal centro alla periferia : La Roma batte il Barcellona 3-0 e vola in semifinale Champions. Un'impresa che ha fatto impazzire i tifosi dello stadio Olimpico e tutti i Romanisti che si sono riversati per le strade della Capitale ...

UberPop - semaforo rosso dalla Corte di Giustizia UE : semaforo rosso dall'Unione europea a UberPop , l'app che permette a chiunque abbia la patente e un'automobile di fare il tassista. Ciascun stato membro dell'Unione può vietare e perseguire , ...

“Ma come è possibile?”. Allarme rosso su WhatsApp. Ecco la nuova funzione che espone gli utenti a errori (e figuracce) imperdonabili : Una volte erano i bigliettini o le tracce di rossetto. Oggi per evitare figuracce imbarazzanti e potenzialmente disastrose la cosa più importante è tenere d’occhio il telefonino, sempre pronto a regalare pericolosissime gaffe alla prima distrazione. Soprattutto attraverso WhatsApp, l’ormai popolarissima app di messaggistica alla quale tutti accediamo regolarmente nel corso delle nostre giornate. Un piccolo aiuto ai troppo ...