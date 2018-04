Un ferito grave | 65 anni | nello scontro tra un' auto e una moto a Castiglione Falletto

Grave incidente a Palermo - scontro auto-scooter : ferito l’ex calciatore Barone : scontro tra una Vespa e una Toyota in centro. Grave un trentatreenne. In ospedale anche Onofrio Barone, ex del Palermo.Continua a leggere

Incidente a Granozzo : un ferito grave estratto dalle lamiere : Incidente stradale a Granozzo con Monticello giovedì 19 aprile. Intorno alle 8 un'auto, una Fiat Panda che stava viaggiando sulla provinciale 6, ha iniziato a sbandare ed è finita fuori strada. Il ...

Ortisei - ferito gravemente un motociclista di 19 anni : BOLZANO. Un drammatico incidente si è verificato questa mattina alle ore 7.30 a Roncadizza alle porte di Ortisei, dove si sono scontrati un'autovettura e una moto. Il motociclista, un ragazzo di 19 ...

Autobomba nel Vibonese : un morto e un ferito grave : La vittima si chiamava Matteo Vinci: era stato candidato alle ultime elezioni comunali nella lista 'Limbadi libera e democratica' - E' stata un'esplosione causata da una bomba, collocata nell'auto in ...

Autobomba nel Vibonese : un morto e un ferito grave : Autobomba nel Vibonese: un morto e un ferito grave È accaduto a Limbadi mentre la macchina della vittima, Matteo Vinci, percorreva una strada in località Cervolaro. Il 42enne si era candidato alle ultime elezioni comunali. A bordo anche il padre 70enne che è ricoverato in prognosi riservata Parole chiave: ...

Autobomba nel Vibonese : un morto e un ferito grave - : accaduto a Limbadi mentre la macchina della vittima, Matteo Vinci, percorreva una strada in località Cervolaro. Il 42enne si era candidato alle ultime elezioni comunali. A bordo anche il padre 70enne ...

Vibo Valentia - esplode un’auto : un morto e un ferito grave. “È stata una bomba” : A provocare la deflagrazione pare sia stato un ordigno collocato nel vano portabagagli della vettura. La vittima, il 43enne Matteo Vinci, era stato anche candidato alle ultime elezioni comunali nella lista "Limbadi libera e democratica". Con lui in auto c'era il padre 72enne, ferito gravemente.Continua a leggere

Incidente con una motozappa - ferito gravemente ex deputato : L'ex deputato di Fratelli d'Italia ed ex presidente del Latina Calcio Pasquale Maietta è rimasto gravemente ferito in un Incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica nella sua abitazine in via Nascosa, a Latina. ...

Agguato a Napoli : grave 19enne ferito : Agguato a Napoli. Un giovane di 19 anni, V J.M., è stato ferito da colpi di arma da fuoco al torace. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Loreto Mare, dove è sottoposto a ...

Agguato a Napoli - ferito grave un 20enne : 14.30 C'è stato un Agguato a Napoli con un ferito grave. Si tratta di Vincenzo jr Mazio, 20 anni, che ha precedenti per reati di droga. Quattro i colpi di pistola che sono stati esplosi in via Tappia, nella zona delle cosiddette Case Nuove. Trasportato in codice rosso all'ospedale Loreto Mare è in gravissime condizioni. Sul fatto sta indagando la polizia.

Agguato a Napoli - 20enne ferito gravemente con arma da fuoco - : Sarebbero quattro i colpi di pistola che hanno raggiunto un ragazzo che si trovava vicino alla sua abitazione nei pressi delle "Case nuove", nel capoluogo campano. Trasportato all'ospedale Loreto Mare ...

Agguato a Napoli - 20enne ferito gravemente con arma da fuoco : Agguato a Napoli, 20enne ferito gravemente con arma da fuoco Sarebbero quattro i colpi di pistola che hanno raggiunto un ragazzo che si trovava vicino alla sua abitazione nei pressi delle "Case nuove", nel capoluogo campano. Trasportato all’ospedale Loreto Mare in gravi condizioni. Indaga la ...

Ladispoli - dramma alla stazione : un morto e un ferito grave : Tragedia ieri sera poco dopo le 20 alla stazione di Ladispoli: un treno Frecciabianca ha investito e ucciso un uomo che stava attraversando i binari. L'incidente ha mandato in tilt per ore la ...

A Crotone giù un muro in un cantiere : 2 morti e un ferito grave : ferito un terzo uomo, trasportato in ospedale. L'incidente lungo la via che porta alla zona archeologica di Capo Colonna - grave incidente sul lavoro a Crotone: due operai sono morti ed uno è rimasto ...