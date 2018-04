Un anno fa la morte di Michele Scarponi | da Liegi a Filottrano il ricordo del campione

Targa Florio : un anno fa la morte di Mauro e Giuseppe : A volte anche Facebook ha dei meriti, tipo aiutarci a ricordare fatti e ricorrenze. Era esattamente il 21 aprile 2017 quando durante la seconda giornata della Targa Florio, terza prova del CIR, in un incidente perdevano la vita il pilota Mauro Amendolia e il commissario di percorso Giuseppe Laganà. Forse a causa dell’asfalto reso scivoloso […] L'articolo Targa Florio: un anno fa la morte di Mauro e Giuseppe sembra essere il primo su ...

Pedrosa - la mano negata a 'Sic' e i rimpianti dopo la morte : la lezione che Marquez e Rossi hanno dimenticato : "Molte volte ci dimentichiamo di quanto sia pericoloso questo sport e quando muore un pilota nulla ha più significato", disse il pilota Honda. "Solo allora ho capito quanto sia importante il perdono",...

Paolo Villaggio - la figlia : 'Ho odiato papà Fantozzi. L'hanno abbandonato e ho un rimpianto. Prima della sua morte...' : papà d' estate lasciava me e mio fratello Pierfrancesco dai nonni e andava a fare gli spettacoli sulle navi Costa Crociere, accompagnato al piano da Berlusconi. Lo vedevamo poco, non era il classico ...

Gianni Boncompagni - un anno dalla morte/ La figlia Barbara : “L’eredità più grande? La leggerezza!” : Gianni Boncompagni, oggi è un anno dalla sua morte e la figlia Barbara lo ricorda tra le pagine del Fatto Quotidiano: “L’eredità più grande? La leggerezza!”.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 19:26:00 GMT)

Minacce di morte con lettera in greco antico. Bari - adesso è paura vera per l’archeologo politico. Le indicazioni sul foglio di carta fanno rabbrividire. Cosa c’è scritto e a chi è indirizzata : Se non fosse davvero preoccupante la questione, ci sembrerebbe di essere in un romanzo di Dan Brown. È un archeologo prestato alla politica. E proprio per questo chi lo ha minacciato ha pensato bene di rispolverare Eschilo, inviandogli un brano della tragedia di Agamennone in perfetto greco antico: lettere nere lasciate a penna su un foglio bianco, nessuna incertezza, anzi punteggiatura impeccabile e accenti al posto giusto. A finire nel ...

Fiori per Joe - condannato a morte 'Ogni anno senza mancare mai' : Ecco cosa accadde, come se potessimo guardare e sentire la cronaca di un piccolo miracolo. Lori e Laura si parlano, durante le esequie, in quel giorno d'estate, aiutate da un ragazzo che traduce. ...

La morte del diciannovenne Enzo Rigoli - nominati due periti : Festa della polizia, ecco chi sono i 20 premiati e con quali motivazioni 3 'Tentata rapina a mano armata in un bar', arrestato un sorvegliato speciale 4 Aggredisce e rompe la testa a un impiegato dell'...

Oceani condannati a morte - tra pochi anni saranno invasi dalla plastica e privi di vita : Stiamo uccidendo il pianeta Terra, e lo facciamo a ritmi tanto veloci da impedire agli scienziati di trovare delle ipotetiche soluzioni anti catastrofe. Il team di un ente governativo britannico ha ...

Morte in culla per 300 bimbi l’anno in Italia : Ogni anno in Italia circa 300 bambini entro il primo anno di vita sono vittima della cosiddetta ‘Morte in culla’, Sids (Sudden Infant Death Syndrome). Un dato da prendere con le molle, non facile da ricostruire visto che e’ ricavato da una diagnosi presuntiva che esige l’intervento di piu’ soggetti – dai pneumologi, ai medici legali, alle forze dell’ordine – ma piu’ che utile per tenere alta ...

Nerina e Alfonso - uniti anche nella morte : se ne vanno insieme dopo 70 anni di matrimonio : Si erano conosciuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Lei staffetta e lui partigiano, marito e moglie per 70 anni, sono deceduti a poche ore di distanza l'uno dall'altro nella loro Reggiolo, in Emilia.Continua a leggere

Claudia Galanti e la morte della figlia Indila/ “Con i miei figli continuo a festeggiare il suo compleanno” : Claudia Galanti, una vita da favola e lutti. “Ho scoperto per telefono che mia figlia era morta e ho cominciato a distruggere tutto”, ha raccontato la showgirl paraguaiana(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:52:00 GMT)

“Cosa gli hanno fatto”. Frizzi - la confessione che sconvolge. A dieci giorni dalla morte del conduttore de L’Eredità - l’amico e collega Gerry Scotti racconta quei pesanti retroscena finora rimasti top secret. E il dolore aumenta : Il 26 marzo 2018 se ne andava Fabrizio Frizzi. Aveva appena compiuto 60 anni e un’emorragia cerebrale se lo è portato via. La notizia della sua morte è stata un fulmine a ciel sereno: il conduttore aveva avuto un malore a ottobre 2017, malore che lo aveva costretto a stare lontano dal piccolo schermo. Durante la sua assenza, mentre era ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, lo aveva sostituito il collega e amico Carlo Conti. Poi Frizzi, ...

I testimoni di geova romeni di San Salvo si incontreranno al Gabrì Park Hotel di San Salvo per Commemorare la morte di Gesù : Lo scorso anno il totale dei presenti nel mondo, tra testimoni locali e curiosi, è stato di oltre 20.175.000. Chiunque lo desideri può essere presente, l'ingresso è libero e non si fanno collette. Il ...

Che cosa hanno da insegnare la morte e i funerali di Fabrizio Frizzi : Un lutto commosso, trasversale e sincero. Profondamente sincero, come non se ne vedevano in Italia da un po’. Un vero e proprio cordoglio nazionale e collettivo, in questo cinico e bizzarro Paese, ha unito mondo televisivo, pubblico e social network, accompagnando la morte e l’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi con dolore autentico. Le lacrime degli amici e dei colleghi (delle quali nessuno stavolta ha osato dubitare). Le persone in ...