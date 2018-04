Un altro miracolo di Collina | mette d' accordo Juve e Napoli!

Ballando con le Stelle 2018 : Zazzaroni non ne vuole sapere e dà un altro zero a Ciacci-Todaro. La Guetta fa il miracolo - Eleonora Giorgi no e viene eliminata : Ballando con le Stelle 2018 Iniziata dal commosso ricordo di Fabrizio Frizzi, la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2018 risolleva il polverone tra Ivan Zazzaroni e la coppia Ciacci-Todaro. Dopo essere ricorso ai ripari una settimana fa, il giurato torna a ribadire il suo pensiero: “Devono ballare di coppia”. Per questa ragione, il duo si becca di nuovo uno zero, a fronte degli altri (esagerati) voti dei colleghi di ...