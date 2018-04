Un allenatore di Under 16 | ' Nel calcio nessun atto di bullismo come a Lucca'

Luigi Di Biagio sarà confermato ct dell’Italia? Un allenatore senza vittorie e che ha fallito con l’Under21 : “Se avessimo avuto Guardiola o Mourinho in panchina sarebbe cambiato qualcosa? Perciò non ho nessun dubbio che Di Biagio stia facendo bene. È un tecnico federale, conosce benissimo tutti i giocatori ed è migliorato anno dopo anno; è una risorsa per la Federazione e per il calcio italiano e noi lo sappiamo. O sarà lui l’allenatore o probabilmente entrerà nel nuovo staff tecnico. Gigi è veramente bravo e non sono l’unico che la penso così in ...