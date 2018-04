“Ultim’ora | Berlusconi in galera” | hackerato il sito de Il Giornale

“Ultim’ora : Berlusconi in galera - abbiamo fornito le prove ai magistrati”. Hackerato il sito de IlGiornale : “Berlusconi in galera, abbiamo fornito le prove ai magistrati”. Questa ‘l’ultima ora” che stanotte apriva il sito de Il Giornale. Dopo liberoquotidiano.it, infatti, gli hacker di AnonPlus hanno colpito anche il sito de Il Giornale pubblicando questa falsa notizia in homapage, alle 6.39 di domenica mattina 22 aprile. Lo scorso febbraio, gli stessi pirati informatici avevano Hackerato la banca dati del Pd. “Sono ...