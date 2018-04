Ugl su emergenza Sanità

In P Ugl ia cresce l'emergenza Xylella : paura per la Piana degli ulivi : Numeri drammatici Più di 3mila piante colpite, la produzione di olio scesa del 40% e 800 aziende che dichiarano lo stato di calamità. La linea della Xylella ora è alle porte della " Piana degli ulivi ", ...

Emergenza furti a Gi Ugl iano : 'Ronde gratuite per la sicurezza' : Giugliano - Dopo i numerosi furti notturni che stanno mettendo a rischio al sicurezza a Giugliano e l'appello della Confesercenti di Giugliano , la società di vigilanza privata Union Security scende in ...

Maltempo PUglia : a Vico del Gargano “emergenza terminata - tornati alla normalità” : “L’emergenza è finalmente terminata e siamo tornati alla normalità anche se stiamo ancora lavorando per risolvere le ultime criticità“: lo ha dichiarato il sindaco di Vico del Gargano in riferimento alla situazione nel centro foggiano rimasto isolato a causa della neve. I Vigili del fuoco che stanno operando per liberare diverse automobili bloccate e stanno dando assistenza alla popolazione. “Ormai i problemi piu’ ...