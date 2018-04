Udinese | tifosi fuori dallo stadio in attesa della squadra

Udinese - tensione altissima : tifosi provano ad entrare negli spogliatoi - aggredito steward : tensione altissima in casa Udinese dopo la sconfitta contro il Crotone, l’undicesimo ko consecutivo e situazione di classifica sempre più preoccupante. La squadra non sa più vincere ed anche oggi è arrivata una brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro il Crotone, già deciso l’esonero del tecnico Oddo, ufficialità nelle prossime ore. Nel frattempo tifosi bianconeri furiosi, secondo quanto riporta Rai Sport due tifosi ...

Tifosi Udinese contestano - 'Pozzo spendi' : ANSA, - UDINE, 8 APR - "Devi spendere" è il coro intonato da gruppi di Tifosi sugli spalti dello stadio Friuli Dacia Arena al termine del posticipo di campionato con la Lazio finito con l'ottava ...

Serie A l'Udinese : «Capiamo i tifosi - ma resta la fiducia» : Cinque vittorie consecutive ci hanno emozionati, ma queste sconfitte non devono eliminare la nostra fiducia e non metteranno a tacere il nostro orgoglio: lo sport è fatto per quelli che non mollano ...

Udinese - vecchie maglie all'asta per realizzare i sogni dei tifosi : Un'asta decisamente particolare quella che vedrà coinvolti i tifosi dell'Udinese. Il main sponsor dei bianconeri ha infatti organizzato 'Dacia The Auction': in occasione di Udinese-Lazio, l'8 aprile, ...