Udinese - tifosi fuori dallo stadio in attesa della squadra : Un gruppetto di tifosi dell' Udinese si è radunato ai cancelli del passo carraio da cui escono i giocatori, in attesa della squadra , dopo l'undicesima sconfitta consecutiva. Non vincete, non uscite? è ...

Udinese - squadra in ritiro da oggi : All’indomani della sconfitta casalinga per 2-1 con la Lazio, ottavo stop di fila in Serie A l’Udinese ha deciso di mandare la squadra in ritiro da oggi per preparare al meglio la sfida di sabato prossimo a Cagliari. Lo ha reso noto il club friulano con un comunicato sul suo sito ufficiale: “Per preparare al meglio la partita di sabato con il Cagliari, la società ha deciso che la squadra inizierà il ritiro da oggi, lunedì 9 ...