Uccisa e fatta a pezzi : trovato il Dna di uno sconosciuto sul corpo di Pamela : Il nuovo profilo genetico non corrisponde a quello dei tre nigeriani già arrestati e di quello indagato

Roma - c'è il nulla osta per seppellire Pamela Mastropietro - la 18enne romana Uccisa e fatta a pezzi : di Rosalba Emiliozzi La procura di Macerata ha dato il nulla osta per la sepoltura di Pamela Mastropietro, la ragazza Romana di 18 anni uccisa, fatta a pezzi e abbandonata in due valigie lasciate ...