TV | Rai5 | “Tre città | un secolo” alla scoperta di New York nel 1951

TV - Rai5 : New York nell’ultimo episodio della serie “Tre città - un secolo” : New York, 1951. La Seconda guerra mondiale è alle spalle, nell’aria si respira voglia di novità e trasgressione. Una nuova generazione di artisti americani prepara il cammino verso quella che sarà la rivoluzione culturale degli Anni Sessanta. Sono i temi al centro dell’ultimo episodio della serie “Tre città, un secolo”, in onda lunedì 5 marzo alle 21.15 su RAI5. Nei locali della Grande Mela i più grandi jazzisti cambiano per sempre la ...