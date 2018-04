TV | Rai3 | a “Il Posto Giusto” si parla di architettura sostenibile e della casa del futuro

meteoweb.eu

(Di domenica 22 aprile 2018) Come si diventa una star del web? Come si riescono a creare video che ottengono in breve tempo centinaia di migliaia di visualizzazioni? Di questo e di altro parleranno il duo comico Le Coliche e il loro regista Giacomo Spaconi insieme a Federico Ruffo nella ventesima puntata de “Il, in onda domenica 22 aprile alle 13.00 su. Questa settimana le telecamere del programma prodotto dalla terza rete Rai in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro, saranno in Piemonte, per raccontare il Parco Bioindustriale del Canavese e i mestieri che ruotano intorno a questo settore. Per lo spazio riservato all’innovazione si parlerà die di un progetto dell’Università di Roma Sapienza, candidato a un concorso internazionale sulladel. Attraverso la storia di un tatuatore, si racconteranno tutte le competenze necessarie per intraprendere ...