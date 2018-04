TV | Rai Storia | a “Cronache di Rinascimento” il sacco di Roma | la tempesta si scatena

TV - Rai Storia : a “Italia. Viaggio nella bellezza” la seconda vita degli anfiteatri : arene - fortezze e abitazioni : Gli anfiteatri sono tra gli edifici più rappresentativi della cultura latina. Ma dopo la diffusione del Cristianesimo, quando la morale comune non può più accettare inutili spargimenti di sangue, cosa accade alle arene nelle quali si svolgevano i feroci combattimenti tra gladiatori? Se ne parla a “Italia. Viaggio nella bellezza”, il programma di Rai Cultura – in onda lunedì 23 aprile alle 22.10 su Rai Storia – che racconta la seconda ...

Isola : "GRaig si è inventato di sana pianta una storia per farsi pubblicità" : Nino Formicola contro Craig Warwick: il vincitore dell'Isola difende Franco Terlizzi Nino Formicola a Non succederà più si è davvero lasciato andare clamorose dichiarazioni oggi. L'intervista rilasciata al programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli (in onda su Radio Radio ogni sabato) ha infatti riservato agli ascoltatori diverse sorprese. Uno dei naufraghi ad essere stato preso di

Lutto nel cinema - addio a un mito. Simbolo di una generazione - il suo personaggio consegnato alla storia da una pellicola immortale. “Ci mancheRai tantissimo” : Più che un attore. Un mito. Simbolo di un film poi diventato leggenda. Un passato sotto le armi, poi il cinema, il suo grande amore, e un personaggio che lo ha consegnato alla storia. Se la ricordano bene i quarantenni di oggi quella frase. E presto la impara anche chi muove i primi passi nel mondo del cinema. Una scomparsa, improvvisa, colpa delle complicazioni di una polmonite che non gli ha lasciato scampo. Così, Ronald Lee Ermey detto ...

TV - Rai Storia : “Italia : viaggio nella bellezza” - abitare in epoca romana e l’urbanizzazione della penisola : Roma, l’urbe per eccellenza, che ha dato alle città italiane una forma sopravvissuta fino ai giorni nostri: la racconta con “abitare in epoca romana”, in onda lunedì 16 aprile alle 22.10 su Rai Storia per “Italia: viaggio nella bellezza”. Mentre il cuore della Repubblica e poi dell’Impero cresce in modo non perfettamente regolare, come risultato di un lungo processo di urbanizzazione, le colonie di Roma – fondate a seguito dell’espansione ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Rinascimento” racconta il Sacco di Roma : Dopo Cronache dall’Antichità e Cronache dal Medioevo, il viaggio nella Storia di Cristoforo Gorno continua con “Cronache dal Rinascimento”, la nuova serie in onda da lunedì 16 aprile alle 21.10 su Rai Storia. Ripercorrendo i luoghi, analizzando le fonti letterarie, illustrando le opere d’arte e spiegando il contesto storico, “Cronache dal Rinascimento” racconta alcuni dei fatti e dei personaggi più importanti di uno dei momenti più splendidi e ...

TV - Rai5 : a “Ghost Town” la storia di Poggioreale e del terremoto del Belice : La storia del piccolo borgo di Poggioreale cambiò completamente quando un terribile terremoto colpì la valle del Belice nel 1968. Partendo dai racconti dei suoi vecchi abitanti, che si sono trasferiti più a valle mentre le vecchie rovine sono rimaste lì, a testimonianza della potenza della natura, l’attore e fotografo Sandro Giordano esplora questo borgo fantasma nel nuovo episodio della serie “Ghost Town”, in onda domenica 15 aprile alle 22.05 ...

TV - Rai Cultura : a “Il giorno e la Storia” - il caso Sacco e Vanzetti : Il 15 aprile 1920 Bartolomeo Vanzetti e Nicola Sacco, emigrati italiani negli Stati Uniti e attivisti anarchici, vengono condannati a morte per l’omicidio di due uomini durante una rapina. Una ricorrenza ricordata da “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 15 aprile a mezzanotte, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia. Il caso giudiziario si trascina fino al 1927, quando verrà ...

Ecco perché i jeans hanno quell’etichetta di pelle dietro. Lo sapevi? Probabilmente no - ma te lo saRai chiesto. E allora - dopo il micro taschino apparentemente inutile - risolto un altro ‘dubbio esistenziale’ : tutta la storia : jeans: chi non ne ha almeno un paio nell’armadio? A uno dei posti d’onore tra i capi più classici e famosi al mondo, il pantalone in denim non conosce età, sta bene a tutti, si rinnova ogni anno per gli appassionati delle ultime tendenze ma se vintage sa il fatto suo, si può sfoggiare 365 giorni l’anno ed è persino considerato elegante in certi mix super fashion. Presentazioni inutili: i jeans sono i jeans. Eppure, ...

Rai Storia : “il giorno e la storia” - lo scudetto del Cagliari : Il 12 aprile 1970 la squadra di calcio del Cagliari conquista lo scudetto. E Gigi Riva, con ventuno reti, vince per il secondo anno consecutivo il titolo di capocannoniere. Una ricorrenza festeggiata da ”Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda domani a mezzanotte, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia. Sei rossoblù campioni d’Italia verranno convocati per il Mondiale in Messico: ...

DON LUIGI GIUSSANI - "PASSATO E PRESENTE"/ Diretta streaming video Rai : da GS a CL - la storia del Servo di Dio : Don LUIGI GIUSSANI, 'Passato e Presente' gli dedica una puntata: Diretta streaming video Rai, la storia del fondatore di Comunione e Liberazione.

DON LUIGI GIUSSANI - "PASSATO E PRESENTE"/ Diretta streaming video Rai : da GS a CL - la storia del Servo di Dio : Don LUIGI GIUSSANI, "Passato e Presente" gli dedica una puntata: Diretta streaming video Rai, la storia del fondatore di Comunione e Liberazione fin dalle origini del Servo di Dio

FORMULA 1 - DIRETTA GP BAHRaiN 2018/ Streaming video SKY - gara live : la storia - l'albo d'oro e i record : DIRETTA FORMULA 1 F1 Streaming video Sky gara Gp BAHRAIN 2018 Sakhir live: vincitore, podio, ordine d'arrivo del secondo Gran Premio della stagione.

TecheSai - la storia della Rai si fa quiz per i social (e riporta Gigi Garretta in video) : Non solo tv: la Rai cerca nuove forme di interazioni tra contenuti tv e web e testa formule di engagement e potenziamento dei canali social delle sue reti. Tra questi esperimenti rientra, senza dubbio, TecheSai, quiz show in onda da lunedì 9 aprile dalle 19.45 alle 20.30 sui canali Facebook e Instagram di Rai 2, dove si potrà giocare e interagire, e 'in sola visione' live su RaiPlay.prosegui la letturaTecheSai, la storia della Rai si fa ...