Tutto il fascino dei castelli nei videogiochi - articolo

(Di domenica 22 aprile 2018) C'è stata una fase della mia infanzia in cui vivevo per i. I miei testi sacri erano i racconti di Re Artù e Robin Hood, le mie scatole per i giocattoli erano piene di cavalieri Lego e non c'era una foto in cui non assumessi una posa eroica fingendo di impugnare arco e frecce. Certo, il mio giovane cuore batteva anche per altre passioni tipiche di tutti bambini come le astronavi e i treni, ma per quanto riguarda iero davvero in fissa. E non posso fare a meno di pensare che nella loro fase giovanile, che si aggira tra gli anni '80 e '90, iabbiano condiviso una parte della mia infantile infatuazione. A quei tempi, in cui la creatività si esprimeva in grafiche brillanti, cartoonose e semplici, sembrava che i giochi fossero pieni di. Il mio primo ricordo videoludico infatti è legato alla visita fatta a mio padre che stava disimballandoeccitato ...