Tuffi | Campionati Italiani Indoor 2018 | Tocci Chiarabini si impongono nei 3m sincro

oasport

: #Torino Campionati Italiani Assoluti Indoor di Tuffi. I nostri atleti, SC Lorenzo Marsaglia e SC Gabriele Auber vin… - ItalianNavy : #Torino Campionati Italiani Assoluti Indoor di Tuffi. I nostri atleti, SC Lorenzo Marsaglia e SC Gabriele Auber vin… - c_appendino : #RT @TorinoClick: Il prossimo fine settimana la #piscinaMonumentale di #Torino accoglierà l’edizione 2018 dei Campi… - pccpla : RT @ItalianNavy: #Torino Campionati Italiani Assoluti Indoor di Tuffi. I nostri atleti, SC Lorenzo Marsaglia e SC Gabriele Auber vincono, r… -

(Di domenica 22 aprile 2018) Terza ed ultima giornata di gare a Torino per idi, prima tappa di qualificazione per gli Europei di Edimburgo del prossimo giugno. Tre le finali in programma questo pomeriggio: le due gare dalla piattaforma (maschile e femminile) e la prova dei 3 metri. Un day-3 in cui sono stati i giovani a mettersi in evidenza. Nei 10 metri femminili è stata la giovane classe 2002 Chiara Pellacani a conquistare il titolo tricolore. Una gara che non ha visto Noemi Batki al via ed ha sorriso alla tuffatrice del MR Sport F.lli Marconi grazie al punteggio di 253.50. Da notare i 62.40 punti ottenuti con il doppio salto mortale e 1/2 indietro con un avvitamento e mezzo. Alle sue spalle Maia Biginelli (classe 2003) con 231.05 e Silvia Murianni (216.85). Nella gara maschile si è laureato campione italiano il classe ’98 Vladimir Barbu, unico ad infrangere la ...