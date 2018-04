Trump sostiene l' aumento di fondi alla Banca mondiale per contenere la Cina

Trump : Cina sostiene vertice Nord Corea : 22.59 Trump si felicita del sostegno di Pechino per la sua decisione di incontrare il leader NordCoreano. "Con il presidente cinese Xi ho parlato a lungo dell'incontro con Kim. Xi apprezza che gli Usa stiano lavorando per risolvere il problema diplomaticamente piuttosto che con un'alternativa nefasta", dice Trump, che afferma di fidarsi dell'annuncio NordCoreano di sospendere i test missilistici fino al nostro incontro: Pyongyang "non ha ...